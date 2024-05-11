Челябинцам напомнили отличия съедобных и ядовитых весенних грибов

12 мая 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Сморчки стали наиболее популярными весенними грибами в Челябинской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жителям Челябинской области напомнили отличия съедобных весенних грибов от ядовитых. Наиболее популярными среди грибников стали сморчки. «Первые сморчки пошли после 20 апреля. Съедобные внутри полые, шапочка вытянутая, а ядовитые строчки похожи на них, но внутри наполнены светлой мякотью, а шапочка большая и бесформенная», — рассказали URA.RU грибники Челябинской области. Сморчки являются деликатесным грибом, его ценность и вкусовые качества сравнивают с трюфелями. Отваривать их необязательно, можно пожарить или потушить с добавлением лука и сметаны. Строчки же ядовиты в сыром виде, однако кулинары предлагают их отваривать не менее 20 минут, грибники же чаще всего предпочитают не брать потенциально опасный гриб. «После сморчков ждем майский гриб, он напоминает шампиньон. Ножка толстая, мясистая, шляпка белая с желтоватым отливом, пластинки ровные. Ядовитых аналогов не имеет, можно жарить или варить супы без отваривания», — сообщают грибники. Ранее URA.RU сообщало, что в нацпарке «Таганай» выросли три вида ядовитых грибов: эксидия сахарная (народное название — «ведьмино масло») «аммиачный гриб» и стробилюрус черенковый или шишколюб. Также URA.RU рассказало, где можно найти сморчки, как правильно их очищать и какие вкусные и питательные блюда можно с ними приготовить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области напомнили отличия съедобных весенних грибов от ядовитых. Наиболее популярными среди грибников стали сморчки. «Первые сморчки пошли после 20 апреля. Съедобные внутри полые, шапочка вытянутая, а ядовитые строчки похожи на них, но внутри наполнены светлой мякотью, а шапочка большая и бесформенная», — рассказали URA.RU грибники Челябинской области. Сморчки являются деликатесным грибом, его ценность и вкусовые качества сравнивают с трюфелями. Отваривать их необязательно, можно пожарить или потушить с добавлением лука и сметаны. Строчки же ядовиты в сыром виде, однако кулинары предлагают их отваривать не менее 20 минут, грибники же чаще всего предпочитают не брать потенциально опасный гриб. «После сморчков ждем майский гриб, он напоминает шампиньон. Ножка толстая, мясистая, шляпка белая с желтоватым отливом, пластинки ровные. Ядовитых аналогов не имеет, можно жарить или варить супы без отваривания», — сообщают грибники. Ранее URA.RU сообщало, что в нацпарке «Таганай» выросли три вида ядовитых грибов: эксидия сахарная (народное название — «ведьмино масло») «аммиачный гриб» и стробилюрус черенковый или шишколюб. Также URA.RU рассказало, где можно найти сморчки, как правильно их очищать и какие вкусные и питательные блюда можно с ними приготовить.