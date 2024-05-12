Из чего курганцам построить дачу, чтобы она не утонула и не сгорела

13 мая 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Дачи рекомендуют строить подальше от воды и лесов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области масштабным наводнением затопило тысячи домов и дач. Некоторое жилье снесло и разрушило паводком. Несмотря на то, что большая вода уходит, дачам на фоне сильной жары могут угрожать пожары. О том, где и из чего строить дачи, чтобы они не утонули и не сгорели — в материале корреспондента URA.RU. Выбор места для дачи Самым очевидным решением при строительстве дачного дома является проверка местности на затопляемость. Желательно посетить земельный участок весной во время паводка, чтобы посмотреть насколько близко может подходить вода. Также рекомендуют избегать очень близкого расположения дач к берегу реки. Из какого материала строить После выбора места важным этапом в строительстве дачи является создание фундамента. Самыми лучшими решениями являются бетонный монолит и буронабивные сваи. Данный вид фундаментов является наиболее прочными и способны выдерживают большие нагрузки. Для строительства стен желательно использовать влагоустойчивые материалы: кирпич, керамоблоки и газобетон. Дополнительная защита от потопа Если дачный дом находится в зоне возможного подтопления, то на участке необходимо сделать дренаж. Для этого нужно вырыть ров по периметру территории, засыпать слоем керамзита и положить пластиковую трубу. Один конец необходимо положить к месту, где застаивается вода, другой — к сливной канаве. Также важно правильно обустроить погреб. Рекомендовано приобретать пластиковую конструкцию, потому что она обладает высокой герметичностью. Он полностью углубляется в почву, а снаружи делается каркас из бетона. Кроме того, дополнительно участок можно защитить железобетонным забором. Новость по теме Из чего курганцам строить дома, чтобы они не сгорели в пожаре Как обезопасить дачу от пожаров Рекомендуется избегать расположение дач близко к лесу, чтобы избежать перекидывания огня в ходе природных пожаров. При непосредственном строительстве жилья необходимо использовать негорючие материалы. Пожаробезопасными являются кирпич, керамзитобетон, газобетон. Также огнестойки для крыш — металлический, фиброцементный сайдинг, металлочерепица и профилированный лист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области масштабным наводнением затопило тысячи домов и дач. Некоторое жилье снесло и разрушило паводком. Несмотря на то, что большая вода уходит, дачам на фоне сильной жары могут угрожать пожары. О том, где и из чего строить дачи, чтобы они не утонули и не сгорели — в материале корреспондента URA.RU. Самым очевидным решением при строительстве дачного дома является проверка местности на затопляемость. Желательно посетить земельный участок весной во время паводка, чтобы посмотреть насколько близко может подходить вода. Также рекомендуют избегать очень близкого расположения дач к берегу реки. После выбора места важным этапом в строительстве дачи является создание фундамента. Самыми лучшими решениями являются бетонный монолит и буронабивные сваи. Данный вид фундаментов является наиболее прочными и способны выдерживают большие нагрузки. Для строительства стен желательно использовать влагоустойчивые материалы: кирпич, керамоблоки и газобетон. Если дачный дом находится в зоне возможного подтопления, то на участке необходимо сделать дренаж. Для этого нужно вырыть ров по периметру территории, засыпать слоем керамзита и положить пластиковую трубу. Один конец необходимо положить к месту, где застаивается вода, другой — к сливной канаве. Также важно правильно обустроить погреб. Рекомендовано приобретать пластиковую конструкцию, потому что она обладает высокой герметичностью. Он полностью углубляется в почву, а снаружи делается каркас из бетона. Кроме того, дополнительно участок можно защитить железобетонным забором. Рекомендуется избегать расположение дач близко к лесу, чтобы избежать перекидывания огня в ходе природных пожаров. При непосредственном строительстве жилья необходимо использовать негорючие материалы. Пожаробезопасными являются кирпич, керамзитобетон, газобетон. Также огнестойки для крыш — металлический, фиброцементный сайдинг, металлочерепица и профилированный лист.