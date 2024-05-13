Россиянам рассказали, на какие серьезные заболевания указывает слабость по утрам

Слабость по утрам может быть признаком сахарного диабета, гипотиреоза или анемии. Об этом заявила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Машкова.
«Частыми причинами усталости по утрам могут быть повышенный уровень сахара крови, заболевания щитовидной железы. <…> В частности, одним из заболеваний, которое может сопровождаться усталостью по утрам, является сахарный диабет», — заявила Анна Машкова в беседе с «
По словам специалиста, самыми распространенными жалобами являются сонливость в течение дня, отсутствие тонуса и снижение работоспособности. Помимо диабета усталость может быть признаком первичного гипотиреоза (развивается из-за поражения щитовидной железы — прим. URA.RU). Также подобные симптомы характерны для анемии, причиной появления которой является недостаток в организме железа и витамина B12.
Ранее о причинах сонливости рассказал сомнолог Александр Калинкин. По его словам такое состояние может говорить о наличии диабета и сердечно-сосудистых заболеваниях.
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