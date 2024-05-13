Россиянам рассказали, на какие серьезные заболевания указывает слабость по утрам

Врач Машкова: усталость с утра может быть признаком сахарного диабета
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание аграрного комитета Курганской областной Думы. Курган, александров юрий, усталость, головная боль, закрыл лицо рукой
Из-за диабета может снизиться работоспособность, сказала врач Анна Машкова Фото:

Слабость по утрам может быть признаком сахарного диабета, гипотиреоза или анемии. Об этом заявила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Машкова.

«Частыми причинами усталости по утрам могут быть повышенный уровень сахара крови, заболевания щитовидной железы. <…> В частности, одним из заболеваний, которое может сопровождаться усталостью по утрам, является сахарный диабет», — заявила Анна Машкова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, самыми распространенными жалобами являются сонливость в течение дня, отсутствие тонуса и снижение работоспособности. Помимо диабета усталость может быть признаком первичного гипотиреоза (развивается из-за поражения щитовидной железы — прим. URA.RU). Также подобные симптомы характерны для анемии, причиной появления которой является недостаток в организме железа и витамина B12.

Ранее о причинах сонливости рассказал сомнолог Александр Калинкин. По его словам такое состояние может говорить о наличии диабета и сердечно-сосудистых заболеваниях.

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Слабость по утрам может быть признаком сахарного диабета, гипотиреоза или анемии. Об этом заявила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Машкова. «Частыми причинами усталости по утрам могут быть повышенный уровень сахара крови, заболевания щитовидной железы. <…> В частности, одним из заболеваний, которое может сопровождаться усталостью по утрам, является сахарный диабет», — заявила Анна Машкова в беседе с «Газетой.Ru». По словам специалиста, самыми распространенными жалобами являются сонливость в течение дня, отсутствие тонуса и снижение работоспособности. Помимо диабета усталость может быть признаком первичного гипотиреоза (развивается из-за поражения щитовидной железы — прим. URA.RU). Также подобные симптомы характерны для анемии, причиной появления которой является недостаток в организме железа и витамина B12. Ранее о причинах сонливости рассказал сомнолог Александр Калинкин. По его словам такое состояние может говорить о наличии диабета и сердечно-сосудистых заболеваниях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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