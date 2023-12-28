О каких болезнях может говорить сонливость

Сомнолог Калинкин: долгий сон предупреждает о диабете и проблемах с сердцем

28 декабря 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

Состояние сонливости может появиться из-за апноэ, сообщил Александр Калинкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Люди могут страдать сонливостью из-за сахарного диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Остановка дыхания во сне также может влиять на продолжительность сна. Об этом сообщил сомнолог, руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. «Увеличение продолжительности сна негативно влияет на прогноз — оно может коррелироваться, например, с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа», — передает радио Sputnik слова Калинкина. Он добавил, что желание много спать встречается у тех людей, которые страдают апноэ, то есть остановкой дыхания во сне. Также есть множество патологических процессов, которые могут вводить в состояние сонливости. По словам сомнолога, в желании человека выспаться на выходных нет ничего страшного. При условии, что в рабочие дни он спит менее семи часов в сутки. Малая продолжительность сна в рабочее время приводит к хроническому недосыпанию. По словам Калинкина, нормальная продолжительность сна составляет семь-девять часов. Допустимый максиму — десять часов в сутки. Ранее врач функциональной диагностики, сомнолог Татьяна Сурненкова рассказала, что нужно сделать, чтобы выспаться. В ее перечень правил входит отказ от просмотра телефона и телевизора за два часа до сна и ограничение кофеина за восемь часов до сна. Также, по ее словам, умение распознавать чувство сонливости поможет улучшить качество сна. А чтобы проснуться и не чувствовать усталость, можно прогуляться на свежем воздухе хотя бы 10 минут, сделать зарядку и выпить стакан воды, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди могут страдать сонливостью из-за сахарного диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Остановка дыхания во сне также может влиять на продолжительность сна. Об этом сообщил сомнолог, руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. «Увеличение продолжительности сна негативно влияет на прогноз — оно может коррелироваться, например, с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа», — передает радио Sputnik слова Калинкина. Он добавил, что желание много спать встречается у тех людей, которые страдают апноэ, то есть остановкой дыхания во сне. Также есть множество патологических процессов, которые могут вводить в состояние сонливости. По словам сомнолога, в желании человека выспаться на выходных нет ничего страшного. При условии, что в рабочие дни он спит менее семи часов в сутки. Малая продолжительность сна в рабочее время приводит к хроническому недосыпанию. По словам Калинкина, нормальная продолжительность сна составляет семь-девять часов. Допустимый максиму — десять часов в сутки. Ранее врач функциональной диагностики, сомнолог Татьяна Сурненкова рассказала, что нужно сделать, чтобы выспаться. В ее перечень правил входит отказ от просмотра телефона и телевизора за два часа до сна и ограничение кофеина за восемь часов до сна. Также, по ее словам, умение распознавать чувство сонливости поможет улучшить качество сна. А чтобы проснуться и не чувствовать усталость, можно прогуляться на свежем воздухе хотя бы 10 минут, сделать зарядку и выпить стакан воды, передает «Утро.ру».