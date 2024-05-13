Происшествия Стало известно о тяжелом состоянии младенца, спасенного из-под завалов в Белгороде Baza: младенец, пострадавший от обрушения дома в Белгороде — в тяжелом состоянии 13 мая 2024 в 09:55 Размер текста - 17 + Ребенок находится в реанимации с ожогами, пишет Baza Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Двухмесячный ребенок, пострадавший во время обрушения многоэтажного дома в Белгороде 12 мая, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Пострадавший во время обрушения двухмесячный ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передают авторы канала. Уточняется, что у младенца баротравма головы, а также ожоги лица и дыхательных путей. Мать ребенка также находится в больнице с ожогами рук и ног. По-прежнему не известна судьба мужа и старшего сына женщины, передает Baza. Обрушение дома в Белгороде произошло после массированного обстрела со стороны ВСУ. В результате трагедии погибли 15 человек. Спасены из-под завалов были 17 граждан, сообщили в МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Двухмесячный ребенок, пострадавший во время обрушения многоэтажного дома в Белгороде 12 мая, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Пострадавший во время обрушения двухмесячный ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передают авторы канала. Уточняется, что у младенца баротравма головы, а также ожоги лица и дыхательных путей. Мать ребенка также находится в больнице с ожогами рук и ног. По-прежнему не известна судьба мужа и старшего сына женщины, передает Baza. Обрушение дома в Белгороде произошло после массированного обстрела со стороны ВСУ. В результате трагедии погибли 15 человек. Спасены из-под завалов были 17 граждан, сообщили в МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям