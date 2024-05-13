Стало известно о тяжелом состоянии младенца, спасенного из-под завалов в Белгороде

Двухмесячный ребенок, пострадавший во время обрушения многоэтажного дома в Белгороде 12 мая, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Пострадавший во время обрушения двухмесячный ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передают авторы канала. Уточняется, что у младенца баротравма головы, а также ожоги лица и дыхательных путей.
Мать ребенка также находится в больнице с ожогами рук и ног. По-прежнему не известна судьба мужа и старшего сына женщины, передает Baza.
Обрушение дома в Белгороде произошло после массированного обстрела со стороны ВСУ. В результате трагедии погибли 15 человек. Спасены из-под завалов были 17 граждан, сообщили в МЧС.
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