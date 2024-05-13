Стало известно о тяжелом состоянии младенца, спасенного из-под завалов в Белгороде

Baza: младенец, пострадавший от обрушения дома в Белгороде — в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больница. Челябинск, реанимобиль, 03, медицина, детская реанимация, скорая помошь
Ребенок находится в реанимации с ожогами, пишет Baza Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Двухмесячный ребенок, пострадавший во время обрушения многоэтажного дома в Белгороде 12 мая, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Пострадавший во время обрушения двухмесячный ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передают авторы канала. Уточняется, что у младенца баротравма головы, а также ожоги лица и дыхательных путей.

Мать ребенка также находится в больнице с ожогами рук и ног. По-прежнему не известна судьба мужа и старшего сына женщины, передает Baza.

Обрушение дома в Белгороде произошло после массированного обстрела со стороны ВСУ. В результате трагедии погибли 15 человек. Спасены из-под завалов были 17 граждан, сообщили в МЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двухмесячный ребенок, пострадавший во время обрушения многоэтажного дома в Белгороде 12 мая, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Пострадавший во время обрушения двухмесячный ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передают авторы канала. Уточняется, что у младенца баротравма головы, а также ожоги лица и дыхательных путей. Мать ребенка также находится в больнице с ожогами рук и ног. По-прежнему не известна судьба мужа и старшего сына женщины, передает Baza. Обрушение дома в Белгороде произошло после массированного обстрела со стороны ВСУ. В результате трагедии погибли 15 человек. Спасены из-под завалов были 17 граждан, сообщили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...