В центре Тюмени перекроют дороги на три недели. Карта

13 мая 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмени перекроют дороги на улицах Советской и Елецкой. Об этом сообщили в городской администрации. Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети. «В связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети планируется прекратить движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: по ул. Советской от дома № 84 до ул. Орджоникидзе — в период с 18 мая по 10 июня, по ул. Советской от здания № 61 до дома № 84 и по ул. Орджоникидзе в период с 21 мая по 10 июня, по ул. Елецкой от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова период с 21 мая по 10 июня. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Хохрякова», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на улице Одесской из-за ремонта сетей. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской. пресс-служба городской администрации Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени перекроют дороги на улицах Советской и Елецкой. Об этом сообщили в городской администрации. Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети. «В связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети планируется прекратить движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: по ул. Советской от дома № 84 до ул. Орджоникидзе — в период с 18 мая по 10 июня, по ул. Советской от здания № 61 до дома № 84 и по ул. Орджоникидзе в период с 21 мая по 10 июня, по ул. Елецкой от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова период с 21 мая по 10 июня. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Хохрякова», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на улице Одесской из-за ремонта сетей. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской.