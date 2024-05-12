В Тюмени перекроют дороги на улицах Советской и Елецкой. Об этом сообщили в городской администрации. Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети.
«В связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети планируется прекратить движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: по ул. Советской от дома № 84 до ул. Орджоникидзе — в период с 18 мая по 10 июня, по ул. Советской от здания № 61 до дома № 84 и по ул. Орджоникидзе в период с 21 мая по 10 июня, по ул. Елецкой от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова период с 21 мая по 10 июня. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Хохрякова», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на улице Одесской из-за ремонта сетей. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской.
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В Тюмени перекроют дороги на улицах Советской и Елецкой. Об этом сообщили в городской администрации. Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети. «В связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети планируется прекратить движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: по ул. Советской от дома № 84 до ул. Орджоникидзе — в период с 18 мая по 10 июня, по ул. Советской от здания № 61 до дома № 84 и по ул. Орджоникидзе в период с 21 мая по 10 июня, по ул. Елецкой от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова период с 21 мая по 10 июня. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Хохрякова», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на улице Одесской из-за ремонта сетей. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской.