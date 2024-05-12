12 мая 2024
11 мая 2024

В центре Тюмени перекроют дороги на три недели. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Замена труб на участках дорог Курган, знак стоп, знак дорожные работы
Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети Фото:

В Тюмени перекроют дороги на улицах Советской и Елецкой. Об этом сообщили в городской администрации. Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети.

«В связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети планируется прекратить движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: по ул. Советской от дома № 84 до ул. Орджоникидзе — в период с 18 мая по 10 июня, по ул. Советской от здания № 61 до дома № 84 и по ул. Орджоникидзе в период с 21 мая по 10 июня, по ул. Елецкой от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова период с 21 мая по 10 июня. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Хохрякова», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на улице Одесской из-за ремонта сетей. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской.

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В Тюмени перекроют дороги на улицах Советской и Елецкой. Об этом сообщили в городской администрации. Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети. «В связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети планируется прекратить движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: по ул. Советской от дома № 84 до ул. Орджоникидзе — в период с 18 мая по 10 июня, по ул. Советской от здания № 61 до дома № 84 и по ул. Орджоникидзе в период с 21 мая по 10 июня, по ул. Елецкой от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова период с 21 мая по 10 июня. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Хохрякова», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на улице Одесской из-за ремонта сетей. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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