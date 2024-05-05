Дорогу перекроют из-за ремонта сетей
В Тюмени на месяц — с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на улице Одесской. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«На улице Одесской в районе здания № 1 „г“ планируется прекратить движение транспортных средств в период с 18 мая по 17 июня. Причина — ремонт участка трубопровода тепловой сети», — рассказали в мэрии.
Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской. Ранее URA.RU писало, что в городе перекрыли участок улицы Ленина — от Красина до Челюскинцев. Там начали второй этап капитального ремонта.
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