05 мая 2024
04 мая 2024

В Тюмени на месяц перекроют проезд на одной из дорог. Карта

В Тюмени с 18 мая по 17 июня ограничат движение по участку улицы Одесской
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Дорогу перекроют из-за ремонта сетей Фото:

В Тюмени на месяц — с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на улице Одесской. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«На улице Одесской в районе здания № 1 „г“ планируется прекратить движение транспортных средств в период с 18 мая по 17 июня. Причина — ремонт участка трубопровода тепловой сети», — рассказали в мэрии.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской. Ранее URA.RU писало, что в городе перекрыли участок улицы Ленина — от Красина до Челюскинцев. Там начали второй этап капитального ремонта.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на месяц — с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на улице Одесской. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «На улице Одесской в районе здания № 1 „г“ планируется прекратить движение транспортных средств в период с 18 мая по 17 июня. Причина — ремонт участка трубопровода тепловой сети», — рассказали в мэрии. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской. Ранее URA.RU писало, что в городе перекрыли участок улицы Ленина — от Красина до Челюскинцев. Там начали второй этап капитального ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...