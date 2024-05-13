Гладков: 12 мая из-за обстрелов в Белгороде погибло 19 человек

Тела 15 человек были извлечены из-под завалов после украинской атаки по Белгороду 12 мая. Кроме того, еще четыре человека были убиты из-за обстрела ВСУ (11 и 12 мая). Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.
«Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что одна из погибших — женщина, попавшая под атаку ВСУ 11 мая. Всего ранения получили 27 человек, десяти из ним была оказана амбулаторная помощь.
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Тела 15 человек были извлечены из-под завалов после украинской атаки по Белгороду 12 мая. Кроме того, еще четыре человека были убиты из-за обстрела ВСУ (11 и 12 мая). Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. «Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что одна из погибших — женщина, попавшая под атаку ВСУ 11 мая. Всего ранения получили 27 человек, десяти из ним была оказана амбулаторная помощь.