Свердловчане в праздники более 100 раз нарушили противопожарный режим. Фото

13 мая 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Более 300 групп контролировали соблюдение особого режима на Среднем Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области за четыре праздничных выходных зафиксировали 107 нарушителей противопожарного режима. Каждому грозит штраф до 20 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «За выходные и праздничные дни специалистами МЧС России выявлены 107 нарушителей особого противопожарного режима», — следует из сообщения. В патрулировании принимали участие более 300 групп, в состав которых вошли работники лесничества, полицейские, представители мэрии и Россельхознадзор. За прошлые майские праздники было выявлено 70 нарушителей противопожарного режима. Всего был проведено более 450 рейдов. Костры и мангалы разжигали в Шарташском, Уктусском и Карасье-Озерском лесопарках. Усиление патрулирования лесов прошло с 27 апреля по 12 мая для предотвращения природных пожаров. Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать в материале URA.RU. telegram-канал «МЧС Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за четыре праздничных выходных зафиксировали 107 нарушителей противопожарного режима. Каждому грозит штраф до 20 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «За выходные и праздничные дни специалистами МЧС России выявлены 107 нарушителей особого противопожарного режима», — следует из сообщения. В патрулировании принимали участие более 300 групп, в состав которых вошли работники лесничества, полицейские, представители мэрии и Россельхознадзор. За прошлые майские праздники было выявлено 70 нарушителей противопожарного режима. Всего был проведено более 450 рейдов. Костры и мангалы разжигали в Шарташском, Уктусском и Карасье-Озерском лесопарках. Усиление патрулирования лесов прошло с 27 апреля по 12 мая для предотвращения природных пожаров. Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать в материале URA.RU.