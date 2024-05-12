12 мая 2024
11 мая 2024

Свердловчане в праздники более 100 раз нарушили противопожарный режим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь, пал травы
Более 300 групп контролировали соблюдение особого режима на Среднем Урале Фото:

В Свердловской области за четыре праздничных выходных зафиксировали 107 нарушителей противопожарного режима. Каждому грозит штраф до 20 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«За выходные и праздничные дни специалистами МЧС России выявлены 107 нарушителей особого противопожарного режима», — следует из сообщения. В патрулировании принимали участие более 300 групп, в состав которых вошли работники лесничества, полицейские, представители мэрии и Россельхознадзор.

За прошлые майские праздники было выявлено 70 нарушителей противопожарного режима. Всего был проведено более 450 рейдов. Костры и мангалы разжигали в Шарташском, Уктусском и Карасье-Озерском лесопарках.

Усиление патрулирования лесов прошло с 27 апреля по 12 мая для предотвращения природных пожаров. Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать в материале URA.RU.

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В Свердловской области за четыре праздничных выходных зафиксировали 107 нарушителей противопожарного режима. Каждому грозит штраф до 20 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «За выходные и праздничные дни специалистами МЧС России выявлены 107 нарушителей особого противопожарного режима», — следует из сообщения. В патрулировании принимали участие более 300 групп, в состав которых вошли работники лесничества, полицейские, представители мэрии и Россельхознадзор. За прошлые майские праздники было выявлено 70 нарушителей противопожарного режима. Всего был проведено более 450 рейдов. Костры и мангалы разжигали в Шарташском, Уктусском и Карасье-Озерском лесопарках. Усиление патрулирования лесов прошло с 27 апреля по 12 мая для предотвращения природных пожаров. Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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