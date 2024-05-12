В Свердловской области за четыре праздничных выходных зафиксировали 107 нарушителей противопожарного режима. Каждому грозит штраф до 20 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«За выходные и праздничные дни специалистами МЧС России выявлены 107 нарушителей особого противопожарного режима», — следует из сообщения. В патрулировании принимали участие более 300 групп, в состав которых вошли работники лесничества, полицейские, представители мэрии и Россельхознадзор.
За прошлые майские праздники было выявлено 70 нарушителей противопожарного режима. Всего был проведено более 450 рейдов. Костры и мангалы разжигали в Шарташском, Уктусском и Карасье-Озерском лесопарках.
Усиление патрулирования лесов прошло с 27 апреля по 12 мая для предотвращения природных пожаров. Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать в материале URA.RU.
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