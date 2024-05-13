Пропавший в ЯНАО подросток найден в компьютерном клубе в соседнем регионе

Сбежавшего из дома подростка из Губкинского нашли в компьютерном клубе Тюмени
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Подросток уехал из Губкинского в Тюмень
Подросток уехал из Губкинского в Тюмень Фото:

Пропавший в Губкинском (ЯНАО) подросток был найден полицейскими в одном из компьютерных клубов Тюмени. Об этом сообщили в управлении транспортной полиции России по УрФО.

"В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступило заявление от жителя города Губкинского о пропаже несовершеннолетнего сына, который несколько дней назад ушел из дома", - рассказали в официальной группе ведомства "ВКонтакте". Подросток был обнаружен в течение суток в компьютерном клубе Тюмени.

Несовершеннолетний рассказал полицейским, что ушел из дома и с ЖД-вокзала уехал в Тюмень. После профилактической беседы с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, подростка передали его отцу.

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Пропавший в Губкинском (ЯНАО) подросток был найден полицейскими в одном из компьютерных клубов Тюмени. Об этом сообщили в управлении транспортной полиции России по УрФО. "В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступило заявление от жителя города Губкинского о пропаже несовершеннолетнего сына, который несколько дней назад ушел из дома", - рассказали в официальной группе ведомства "ВКонтакте". Подросток был обнаружен в течение суток в компьютерном клубе Тюмени. Несовершеннолетний рассказал полицейским, что ушел из дома и с ЖД-вокзала уехал в Тюмень. После профилактической беседы с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, подростка передали его отцу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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