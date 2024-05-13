Пропавший в ЯНАО подросток найден в компьютерном клубе в соседнем регионе

Пропавший в Губкинском (ЯНАО) подросток был найден полицейскими в одном из компьютерных клубов Тюмени. Об этом сообщили в управлении транспортной полиции России по УрФО.
"В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступило заявление от жителя города Губкинского о пропаже несовершеннолетнего сына, который несколько дней назад ушел из дома", - рассказали в официальной группе ведомства "ВКонтакте". Подросток был обнаружен в течение суток в компьютерном клубе Тюмени.
Несовершеннолетний рассказал полицейским, что ушел из дома и с ЖД-вокзала уехал в Тюмень. После профилактической беседы с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, подростка передали его отцу.
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