Украина запустила ракеты Storm Shadow по Крыму: карта СВО на 13 мая

ВСУ в ночь на 13 мая пытались атаковать Крымский полуостров британскими ракетами Storm Shadow, которые сбили средства противовоздушной обороны. Также по Крыму выпустили снаряды РСЗО «Ольха» и беспилотники, сообщили в Минобороны. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Ночью ВСУ выпустили по Крыму четыре крылатые ракеты Storm Shadow, 12 снарядов от реактивной системы залпового огня «Ольха» и семь дронов. По данным Минобороны РФ, все эти боеприпасы были уничтожены средствами противовоздушной обороны.
Липецкая область
Четыре беспилотника были перехвачены над Липецкой областью. Глава региона Игорь Артамонов сообщил, что пострадавших из-за атаки нет, однако произошло возгорание на электроподстанции.
Курская область
В правительстве региона сообщили об уничтожении восьми БПЛА над областью. В администрации также поблагодарили бойцов противовоздушной обороны за службу.
Белгород и Белгородская область
Над городом и его окрестностями система ПВО сбила несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, из-за ночного обстрела никто не пострадал.
Группировка «Север» с помощью дронов поразили замаскированные позиции диверсантов близ границ Белгородской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Ход спецоперации
Харьковское направление
В Генштабе Украины признали, что на участке фронта ситуация остается сложной. В то же время российские войска имеют тактический успех. Также армия России освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в регионе, сообщили в Минобороны.
Херсонское направление
Российская артиллерия уничтожила взводный опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, говорится в сообщении оборонного ведомства. В ходе удара была уничтожена живая сила противника.
Купянское направление
Идут бои возле Синьковки. Также российские военные заняли позиции восточнее населенного пункта, сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев у себя в telegram-канале.
Артемовское направление
Бойцы группировки войск «Юг» сбили над Часовым Яром дрон «Баба Яга». По данным Минобороны, беспилотник был сбит с помощью пулемета.
Донецкое направление
Военные «южной» группировки уничтожили блиндаж украинских сил близ Донецка. В Минобороны уточнили, что удар был произведен из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».
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