12 мая 2024
11 мая 2024

В центре Тюмени археологи нашли могильную плиту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Археологические раскопки на улице Карла Либкнехта 3. Екатеринбург, археология, раскопки, археолог
Раскопки проходят на улице Тургенева (архивное фото) Фото:

В центре Тюмени археологи обнаружили старинную могильную плиту, монеты и петли для ворот. Об этом рассказала тюменка Надежда Емельянова в соцсети «ВКонтакте». Раскопки проходят на улице Тургенева.

«Уже были найдены монеты, роскошная ложка начала века, петли для ворот и даже могильная плита. <…> Как ощущает себя человек, который участвует уже четвертый год в археологических раскопках? Круто, я вам отвечу! Надежда только что сама нашла серебряную монету -10 копеек 1901 года, однако! Легкая по весу, но значимая по номиналу!» — сообщила в своих соцсетях тюменка.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени будут работать археологи в рамках капитального ремонта улицы Ленина. Второй этап реконструкции начали проводить 1 мая на участке от Красина до Челюскинцев.

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В центре Тюмени археологи обнаружили старинную могильную плиту, монеты и петли для ворот. Об этом рассказала тюменка Надежда Емельянова в соцсети «ВКонтакте». Раскопки проходят на улице Тургенева. «Уже были найдены монеты, роскошная ложка начала века, петли для ворот и даже могильная плита. <…> Как ощущает себя человек, который участвует уже четвертый год в археологических раскопках? Круто, я вам отвечу! Надежда только что сама нашла серебряную монету -10 копеек 1901 года, однако! Легкая по весу, но значимая по номиналу!» — сообщила в своих соцсетях тюменка. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени будут работать археологи в рамках капитального ремонта улицы Ленина. Второй этап реконструкции начали проводить 1 мая на участке от Красина до Челюскинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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