В центре Тюмени археологи нашли могильную плиту. Фото

13 мая 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Раскопки проходят на улице Тургенева (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В центре Тюмени археологи обнаружили старинную могильную плиту, монеты и петли для ворот. Об этом рассказала тюменка Надежда Емельянова в соцсети «ВКонтакте». Раскопки проходят на улице Тургенева. «Уже были найдены монеты, роскошная ложка начала века, петли для ворот и даже могильная плита. <…> Как ощущает себя человек, который участвует уже четвертый год в археологических раскопках? Круто, я вам отвечу! Надежда только что сама нашла серебряную монету -10 копеек 1901 года, однако! Легкая по весу, но значимая по номиналу!» — сообщила в своих соцсетях тюменка. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени будут работать археологи в рамках капитального ремонта улицы Ленина. Второй этап реконструкции начали проводить 1 мая на участке от Красина до Челюскинцев. Надежда Емельянова в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Тюмени археологи обнаружили старинную могильную плиту, монеты и петли для ворот. Об этом рассказала тюменка Надежда Емельянова в соцсети «ВКонтакте». Раскопки проходят на улице Тургенева. «Уже были найдены монеты, роскошная ложка начала века, петли для ворот и даже могильная плита. <…> Как ощущает себя человек, который участвует уже четвертый год в археологических раскопках? Круто, я вам отвечу! Надежда только что сама нашла серебряную монету -10 копеек 1901 года, однако! Легкая по весу, но значимая по номиналу!» — сообщила в своих соцсетях тюменка. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени будут работать археологи в рамках капитального ремонта улицы Ленина. Второй этап реконструкции начали проводить 1 мая на участке от Красина до Челюскинцев.