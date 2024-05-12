В центре Тюмени археологи обнаружили старинную могильную плиту, монеты и петли для ворот. Об этом рассказала тюменка Надежда Емельянова в соцсети «ВКонтакте». Раскопки проходят на улице Тургенева.
«Уже были найдены монеты, роскошная ложка начала века, петли для ворот и даже могильная плита. <…> Как ощущает себя человек, который участвует уже четвертый год в археологических раскопках? Круто, я вам отвечу! Надежда только что сама нашла серебряную монету -10 копеек 1901 года, однако! Легкая по весу, но значимая по номиналу!» — сообщила в своих соцсетях тюменка.
Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени будут работать археологи в рамках капитального ремонта улицы Ленина. Второй этап реконструкции начали проводить 1 мая на участке от Красина до Челюскинцев.
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В центре Тюмени археологи обнаружили старинную могильную плиту, монеты и петли для ворот. Об этом рассказала тюменка Надежда Емельянова в соцсети «ВКонтакте». Раскопки проходят на улице Тургенева. «Уже были найдены монеты, роскошная ложка начала века, петли для ворот и даже могильная плита. <…> Как ощущает себя человек, который участвует уже четвертый год в археологических раскопках? Круто, я вам отвечу! Надежда только что сама нашла серебряную монету -10 копеек 1901 года, однако! Легкая по весу, но значимая по номиналу!» — сообщила в своих соцсетях тюменка. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени будут работать археологи в рамках капитального ремонта улицы Ленина. Второй этап реконструкции начали проводить 1 мая на участке от Красина до Челюскинцев.