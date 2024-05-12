В Екатеринбурге продлили отопительный сезон

13 мая 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Свердловские города призвали продлить отопительный сезон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге продлили отопительный сезон до 20 мая из-за непогоды. Власти остальных городов Среднего Урала также призывали перенести окончание отопительного сезона, рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. «Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — передает департамент информполитики региона слова Смирнова. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там отметили, что планы о переносе срока есть, но точная дата согласовывается. Изначально власти уральской столицы планировали отключить отопление 13 мая. Постановление об этом подписывал мэр Алексей Орлов. Первым городом в регионе, где официально продлили отопительный сезон, стал Нижний Тагил — 8 мая мэр Владислав Пинаев сообщил об изменениях из-за неблагоприятной погоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продлили отопительный сезон до 20 мая из-за непогоды. Власти остальных городов Среднего Урала также призывали перенести окончание отопительного сезона, рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. «Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — передает департамент информполитики региона слова Смирнова. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там отметили, что планы о переносе срока есть, но точная дата согласовывается. Изначально власти уральской столицы планировали отключить отопление 13 мая. Постановление об этом подписывал мэр Алексей Орлов. Первым городом в регионе, где официально продлили отопительный сезон, стал Нижний Тагил — 8 мая мэр Владислав Пинаев сообщил об изменениях из-за неблагоприятной погоды.