12 мая 2024
11 мая 2024

В Екатеринбурге продлили отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
Свердловские города призвали продлить отопительный сезон Фото:

В Екатеринбурге продлили отопительный сезон до 20 мая из-за непогоды. Власти остальных городов Среднего Урала также призывали перенести окончание отопительного сезона, рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

«Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — передает департамент информполитики региона слова Смирнова.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там отметили, что планы о переносе срока есть, но точная дата согласовывается.

Изначально власти уральской столицы планировали отключить отопление 13 мая. Постановление об этом подписывал мэр Алексей Орлов. Первым городом в регионе, где официально продлили отопительный сезон, стал Нижний Тагил — 8 мая мэр Владислав Пинаев сообщил об изменениях из-за неблагоприятной погоды.

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В Екатеринбурге продлили отопительный сезон до 20 мая из-за непогоды. Власти остальных городов Среднего Урала также призывали перенести окончание отопительного сезона, рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. «Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — передает департамент информполитики региона слова Смирнова. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там отметили, что планы о переносе срока есть, но точная дата согласовывается. Изначально власти уральской столицы планировали отключить отопление 13 мая. Постановление об этом подписывал мэр Алексей Орлов. Первым городом в регионе, где официально продлили отопительный сезон, стал Нижний Тагил — 8 мая мэр Владислав Пинаев сообщил об изменениях из-за неблагоприятной погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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