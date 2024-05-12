На севере Пермского края продолжают лежать сугробы. Фото

13 мая 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Зима не отступает в Пермском крае (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Снег в северных районах Пермского края не тает. Холодная погода, как сообщают синоптики, в ближайшее время сохранится. «По данным на утро 13 мая снежный покров сохраняется в Кочево и Чердыни (по 5 см), в Гайнах и Косе (по 1 см). Именно в этих пунктах вчера днем продолжался сильный снегопад в тылу циклона (в Чердыни выпало 11 мм осадков за 12 ч, а в Кочево — 8 мм)», — сообщает ГИС Центр ПГНИУ в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прогнозируется еще одна холодная неделя с 13 по 19 мая. Температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов. По ночам ожидаются заморозки от -5 до -7 градусов. Погода остается зимней Метеоролог и Я Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снег в северных районах Пермского края не тает. Холодная погода, как сообщают синоптики, в ближайшее время сохранится. «По данным на утро 13 мая снежный покров сохраняется в Кочево и Чердыни (по 5 см), в Гайнах и Косе (по 1 см). Именно в этих пунктах вчера днем продолжался сильный снегопад в тылу циклона (в Чердыни выпало 11 мм осадков за 12 ч, а в Кочево — 8 мм)», — сообщает ГИС Центр ПГНИУ в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прогнозируется еще одна холодная неделя с 13 по 19 мая. Температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов. По ночам ожидаются заморозки от -5 до -7 градусов.