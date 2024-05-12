12 мая 2024
11 мая 2024

На севере Пермского края продолжают лежать сугробы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Майский снег. Екатеринбург, тюльпаны, цветы в снегу
Зима не отступает в Пермском крае (архивное фото) Фото:

Снег в северных районах Пермского края не тает. Холодная погода, как сообщают синоптики, в ближайшее время сохранится.

«По данным на утро 13 мая снежный покров сохраняется в Кочево и Чердыни (по 5 см), в Гайнах и Косе (по 1 см). Именно в этих пунктах вчера днем продолжался сильный снегопад в тылу циклона (в Чердыни выпало 11 мм осадков за 12 ч, а в Кочево — 8 мм)», — сообщает ГИС Центр ПГНИУ в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прогнозируется еще одна холодная неделя с 13 по 19 мая. Температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов. По ночам ожидаются заморозки от -5 до -7 градусов.

Погода остается зимней
Погода остается зимней
Фото:

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Снег в северных районах Пермского края не тает. Холодная погода, как сообщают синоптики, в ближайшее время сохранится. «По данным на утро 13 мая снежный покров сохраняется в Кочево и Чердыни (по 5 см), в Гайнах и Косе (по 1 см). Именно в этих пунктах вчера днем продолжался сильный снегопад в тылу циклона (в Чердыни выпало 11 мм осадков за 12 ч, а в Кочево — 8 мм)», — сообщает ГИС Центр ПГНИУ в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прогнозируется еще одна холодная неделя с 13 по 19 мая. Температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов. По ночам ожидаются заморозки от -5 до -7 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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