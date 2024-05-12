«Куплю место в начале этого ада»: жители Кургана обсуждают пробку на трассе, в которой стоят часами

Житель Кургана предложил купить место в пробке, назвав ее адом

13 мая 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Курганец сравнил пробку на трассе «Иртыш» с адом (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганцы комментируют пробку на трассе «Иртыш», предлагая выкупить место в начале или рекомендуя не выезжать из поселков в город. Об этом пишут курганцы в комментариях к пробке на трассе на сервисе «2ГИС». «Куплю место в начале этого ада», — написал анонимный пользователь сервиса. Пользователь Александр Журавлев выразил удивление, что местные дачники не выехали со вчерашнего дня, предполагая, что часть водителей составляют дачники. Другой пользователь предположил, что пробку создают жители близлежащих поселков. Ранее сообщалось, что из-за паводка в Кургане было перекрыто шоссе Тюнина, которое частично затопило. После этого нагрузка на трассу «Иртыш» в районе города увеличилась. На ней стали образовываться пробки, которые курганцы преодолевают за несколько часов. Движение по шоссе открыто по одной полосе для машин высокой проходимости. Скрин: сервис «2ГИС» Скрин: сервис «2ГИС» Скрин: сервис «2ГИС» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы комментируют пробку на трассе «Иртыш», предлагая выкупить место в начале или рекомендуя не выезжать из поселков в город. Об этом пишут курганцы в комментариях к пробке на трассе на сервисе «2ГИС». «Куплю место в начале этого ада», — написал анонимный пользователь сервиса. Пользователь Александр Журавлев выразил удивление, что местные дачники не выехали со вчерашнего дня, предполагая, что часть водителей составляют дачники. Другой пользователь предположил, что пробку создают жители близлежащих поселков. Ранее сообщалось, что из-за паводка в Кургане было перекрыто шоссе Тюнина, которое частично затопило. После этого нагрузка на трассу «Иртыш» в районе города увеличилась. На ней стали образовываться пробки, которые курганцы преодолевают за несколько часов. Движение по шоссе открыто по одной полосе для машин высокой проходимости.