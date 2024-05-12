12 мая 2024

Из-за закрытого шоссе Тюнина курганцы едут в город на автобусе по 6 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, машины, автобус, пассажиры, вечер
Курганцы часами стоят в пробке из-за закрытых дорог (архивное фото) Фото:

Курганцы вынуждены добираться до города на автобусе, потратив на дорогу более шести часов. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На 16 автобусе из Тополей: выехали в 16:55, приехали в Курган в 22:40. Итого шесть часов 15 минут», — сообщил читатель URA.RU. Также он уточнил, что на автомобиле из Тополей до Омской трассы поездка составила четыре с половиной часа.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в Кургане были перекрыты участки дорог. В результате перекрытия шоссе Тюнина нагрузка на трассу «Иртыш» в районе города увеличилась. На ней стали образовываться заторы протяженностью около восьми километров.

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Курганцы вынуждены добираться до города на автобусе, потратив на дорогу более шести часов. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На 16 автобусе из Тополей: выехали в 16:55, приехали в Курган в 22:40. Итого шесть часов 15 минут», — сообщил читатель URA.RU. Также он уточнил, что на автомобиле из Тополей до Омской трассы поездка составила четыре с половиной часа. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее сообщалось, что из-за паводка в Кургане были перекрыты участки дорог. В результате перекрытия шоссе Тюнина нагрузка на трассу «Иртыш» в районе города увеличилась. На ней стали образовываться заторы протяженностью около восьми километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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