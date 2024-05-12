Из-за закрытого шоссе Тюнина курганцы едут в город на автобусе по 6 часов

13 мая 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Курганцы часами стоят в пробке из-за закрытых дорог (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы вынуждены добираться до города на автобусе, потратив на дорогу более шести часов. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На 16 автобусе из Тополей: выехали в 16:55, приехали в Курган в 22:40. Итого шесть часов 15 минут», — сообщил читатель URA.RU. Также он уточнил, что на автомобиле из Тополей до Омской трассы поездка составила четыре с половиной часа. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее сообщалось, что из-за паводка в Кургане были перекрыты участки дорог. В результате перекрытия шоссе Тюнина нагрузка на трассу «Иртыш» в районе города увеличилась. На ней стали образовываться заторы протяженностью около восьми километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы вынуждены добираться до города на автобусе, потратив на дорогу более шести часов. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На 16 автобусе из Тополей: выехали в 16:55, приехали в Курган в 22:40. Итого шесть часов 15 минут», — сообщил читатель URA.RU. Также он уточнил, что на автомобиле из Тополей до Омской трассы поездка составила четыре с половиной часа. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее сообщалось, что из-за паводка в Кургане были перекрыты участки дорог. В результате перекрытия шоссе Тюнина нагрузка на трассу «Иртыш» в районе города увеличилась. На ней стали образовываться заторы протяженностью около восьми километров.