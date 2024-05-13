КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Голиковой

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КПРФ не станет голосовать за переизбрание Татьяны Голиковой
КПРФ не станет голосовать за переизбрание Татьяны Голиковой Фото:
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КПРФ намерена воздержаться при голосовании за кандидатуру Татьяны Голиковой на переназначение на пост вице-премьера по вопросам социального блока и Федерального агентства по делам национальностей (ФАНД). Об этом сообщил глава коммунистической фракции Геннадий Зюганов.

«КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Голиковой, проголосует против курируемых ею министров», — сообщил Геннадий Зюганов. Информацию передает ТАСС.

КПРФ также планирует проголосовать против переназначения Антона Силуанова и Максима Решетникова. Их также предлагается переизбрать на должности глав Минфина и Минэкономразвития соответственно.

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КПРФ намерена воздержаться при голосовании за кандидатуру Татьяны Голиковой на переназначение на пост вице-премьера по вопросам социального блока и Федерального агентства по делам национальностей (ФАНД). Об этом сообщил глава коммунистической фракции Геннадий Зюганов. «КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Голиковой, проголосует против курируемых ею министров», — сообщил Геннадий Зюганов. Информацию передает ТАСС. КПРФ также планирует проголосовать против переназначения Антона Силуанова и Максима Решетникова. Их также предлагается переизбрать на должности глав Минфина и Минэкономразвития соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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