КПРФ намерена воздержаться при голосовании за кандидатуру Татьяны Голиковой на переназначение на пост вице-премьера по вопросам социального блока и Федерального агентства по делам национальностей (ФАНД). Об этом сообщил глава коммунистической фракции Геннадий Зюганов.
«КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Голиковой, проголосует против курируемых ею министров», — сообщил Геннадий Зюганов. Информацию передает ТАСС.
КПРФ также планирует проголосовать против переназначения Антона Силуанова и Максима Решетникова. Их также предлагается переизбрать на должности глав Минфина и Минэкономразвития соответственно.
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