Налетчикам на велосипедах, укравшим золото в Екатеринбурге, вынесли приговор

Судебное следствие длилось около четырех месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Трех грабителей, обокравших на пять миллионов рублей ювелирный салон «Злата» в Екатеринбурге, отправили за решетку на 12, 11 и 6 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Суд назначил Льву Воронцову и Максиму Чагаеву наказание в виде 12 лет и 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Воронцов обязан выплатить штраф в размере 270 тысяч рублей, Чагаев — 250 тысяч рублей. Обоим после освобождения будет ограничена свобода на год. Евгению Бинерту назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в 120 тысяч рублей», — следует из сообщения.

Подсудимые признали вину частично, отрицая участие в банде. «По обвинению в бандитизме все трое подсудимых оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. В этой части за ними признано право на реабилитацию», — отметили в суде.

По версии следствия, нападение произошло 28 марта 2023 года. Двое из мужчин, один из которых был в экипировке курьера сервиса доставки, зашли в магазин и, угрожая оружием, вынесли ювелирные украшения почти на пять миллионов рублей. Затем они скрылись на велосипедах, но были пойманы по горячим следам. При обысках у них нашли три пистолета, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько сотен патронов к ним.