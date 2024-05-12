12 мая 2024

Налетчикам на велосипедах, укравшим золото в Екатеринбурге, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Судебное следствие длилось около четырех месяцев Фото:

Трех грабителей, обокравших на пять миллионов рублей ювелирный салон «Злата» в Екатеринбурге, отправили за решетку на 12, 11 и 6 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Суд назначил Льву Воронцову и Максиму Чагаеву наказание в виде 12 лет и 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Воронцов обязан выплатить штраф в размере 270 тысяч рублей, Чагаев — 250 тысяч рублей. Обоим после освобождения будет ограничена свобода на год. Евгению Бинерту назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в 120 тысяч рублей», — следует из сообщения.

Подсудимые признали вину частично, отрицая участие в банде. «По обвинению в бандитизме все трое подсудимых оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. В этой части за ними признано право на реабилитацию», — отметили в суде.

По версии следствия, нападение произошло 28 марта 2023 года. Двое из мужчин, один из которых был в экипировке курьера сервиса доставки, зашли в магазин и, угрожая оружием, вынесли ювелирные украшения почти на пять миллионов рублей. Затем они скрылись на велосипедах, но были пойманы по горячим следам. При обысках у них нашли три пистолета, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько сотен патронов к ним.

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Трех грабителей, обокравших на пять миллионов рублей ювелирный салон «Злата» в Екатеринбурге, отправили за решетку на 12, 11 и 6 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Суд назначил Льву Воронцову и Максиму Чагаеву наказание в виде 12 лет и 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Воронцов обязан выплатить штраф в размере 270 тысяч рублей, Чагаев — 250 тысяч рублей. Обоим после освобождения будет ограничена свобода на год. Евгению Бинерту назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в 120 тысяч рублей», — следует из сообщения. Подсудимые признали вину частично, отрицая участие в банде. «По обвинению в бандитизме все трое подсудимых оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. В этой части за ними признано право на реабилитацию», — отметили в суде. По версии следствия, нападение произошло 28 марта 2023 года. Двое из мужчин, один из которых был в экипировке курьера сервиса доставки, зашли в магазин и, угрожая оружием, вынесли ювелирные украшения почти на пять миллионов рублей. Затем они скрылись на велосипедах, но были пойманы по горячим следам. При обысках у них нашли три пистолета, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько сотен патронов к ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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