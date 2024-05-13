Происшествия Криминал Экс-замглавы приморского ФСИН обвинили в афере с банками для овощей 13 мая 2024 в 12:19 Размер текста - 17 + Владислав Бондаренко закупал стеклянные банки по завышенной цене, заявило следствие Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Приморье замглавы регионального отделения Федеральной службы исполнения наказаний Владислава Бондаренко обвинили в мошенничестве. Следствие утверждает, что он закупал стеклянные банки для овощей по завышенным ценам. «Бондаренко <…> „заключил договоры с коммерческими организациями города Владивостока на поставку по завышенным ценам продукции“ в исправительную колонию», — следует из материалов следствия. Информацию передает «Коммерсант». Уточняется, что незаконную деятельность полковник осуществлял с июля 2018-го по декабрь 2019 года, когда занимал должность замглавы местной колонии. Его заключили под стражу в 2023 году. После чего отправили под домашний арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Приморье замглавы регионального отделения Федеральной службы исполнения наказаний Владислава Бондаренко обвинили в мошенничестве. Следствие утверждает, что он закупал стеклянные банки для овощей по завышенным ценам. «Бондаренко <…> „заключил договоры с коммерческими организациями города Владивостока на поставку по завышенным ценам продукции“ в исправительную колонию», — следует из материалов следствия. Информацию передает «Коммерсант». Уточняется, что незаконную деятельность полковник осуществлял с июля 2018-го по декабрь 2019 года, когда занимал должность замглавы местной колонии. Его заключили под стражу в 2023 году. После чего отправили под домашний арест. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям