Экс-замглавы приморского ФСИН обвинили в афере с банками для овощей

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Бар Здоровье. Тюмень, банки, соления
Владислав Бондаренко закупал стеклянные банки по завышенной цене, заявило следствие Фото:

В Приморье замглавы регионального отделения Федеральной службы исполнения наказаний Владислава Бондаренко обвинили в мошенничестве. Следствие утверждает, что он закупал стеклянные банки для овощей по завышенным ценам.

«Бондаренко <…> „заключил договоры с коммерческими организациями города Владивостока на поставку по завышенным ценам продукции“ в исправительную колонию», — следует из материалов следствия. Информацию передает «Коммерсант».

Уточняется, что незаконную деятельность полковник осуществлял с июля 2018-го по декабрь 2019 года, когда занимал должность замглавы местной колонии. Его заключили под стражу в 2023 году. После чего отправили под домашний арест.

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В Приморье замглавы регионального отделения Федеральной службы исполнения наказаний Владислава Бондаренко обвинили в мошенничестве. Следствие утверждает, что он закупал стеклянные банки для овощей по завышенным ценам. «Бондаренко <…> „заключил договоры с коммерческими организациями города Владивостока на поставку по завышенным ценам продукции“ в исправительную колонию», — следует из материалов следствия. Информацию передает «Коммерсант». Уточняется, что незаконную деятельность полковник осуществлял с июля 2018-го по декабрь 2019 года, когда занимал должность замглавы местной колонии. Его заключили под стражу в 2023 году. После чего отправили под домашний арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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