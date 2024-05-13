Экс-замглавы приморского ФСИН обвинили в афере с банками для овощей

В Приморье замглавы регионального отделения Федеральной службы исполнения наказаний Владислава Бондаренко обвинили в мошенничестве. Следствие утверждает, что он закупал стеклянные банки для овощей по завышенным ценам.
«Бондаренко <…> „заключил договоры с коммерческими организациями города Владивостока на поставку по завышенным ценам продукции“ в исправительную колонию», — следует из материалов следствия. Информацию передает «Коммерсант».
Уточняется, что незаконную деятельность полковник осуществлял с июля 2018-го по декабрь 2019 года, когда занимал должность замглавы местной колонии. Его заключили под стражу в 2023 году. После чего отправили под домашний арест.
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