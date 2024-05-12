Светлаков показал, каких героев он придумал для аналога шоу «Наша Russia». Фото

Премьера шоу «Светлаков+» пройдет 24 мая

13 мая 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Любимый персонаж Сергей Беляков вернется спустя много лет Фото предоставлено телеканалом ТНТ Уже 24 мая зрители увидят шоу «Светлаков+» — аналог популярной программы 2010-х годов «Наша Russia». Шоумен Сергей Светлаков (родом из Свердловской области) представит знакомых персонажей и совершенно новых и созвучных времени героев, рассказали URA.RU представители телеканала ТНТ. «Нам пришлось очень много всего придумать, чтобы получить тот набор персонажей, который в наше время был бы интересен и понятен и москвичу, и человеку из уральской глубинки. Около тридцати образов пришлось отсечь. В итоге родились семь персонажей: трех мы взяли из шоу „Наша Russia“ и дали им новую жизнь, четырех придумали с нуля. Я люблю всех моих новых героев, мне кажется, что они уникальны», — поделился Светлаков. Шоумен вместе со сценаристами и продюсерами своей студии SVERDЛOVSK Саидом Давдиевым и Максимом Лебедевым придумали блогера-путешественника Рихарда с рассказом о том, какие испытания приготовлены для иностранца в России, заблудившегося в собственном особняке чиновника, с которым вдруг начинает разговаривать его Совесть. Также в списке новых героев — пристрастившийся к алкоголю клерк Кирилл Антонов, к которому приходит Белка (Демис Карибидис), и охранник юных блогеров Игорь Саныч, пребывающий в ужасе от разницы между поколениями. На экране также вернутся герои «Нашей Russia». Так учительница из Воронежа Снежана Денисовна переквалифицируется в гадалку, подросток Славик начнет работать в аквапарке, а Сергей Беляков из Таганрога возьмется комментировать иные новости. В интервью URA.RU Светлаков признавался, что готовится к шквалу критики перед премьерой «Светлаков+». Также шоумен рассказывал, что не боится сравнения шоу с «Нашей Russia». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже 24 мая зрители увидят шоу «Светлаков+» — аналог популярной программы 2010-х годов «Наша Russia». Шоумен Сергей Светлаков (родом из Свердловской области) представит знакомых персонажей и совершенно новых и созвучных времени героев, рассказали URA.RU представители телеканала ТНТ. «Нам пришлось очень много всего придумать, чтобы получить тот набор персонажей, который в наше время был бы интересен и понятен и москвичу, и человеку из уральской глубинки. Около тридцати образов пришлось отсечь. В итоге родились семь персонажей: трех мы взяли из шоу „Наша Russia“ и дали им новую жизнь, четырех придумали с нуля. Я люблю всех моих новых героев, мне кажется, что они уникальны», — поделился Светлаков. Шоумен вместе со сценаристами и продюсерами своей студии SVERDЛOVSK Саидом Давдиевым и Максимом Лебедевым придумали блогера-путешественника Рихарда с рассказом о том, какие испытания приготовлены для иностранца в России, заблудившегося в собственном особняке чиновника, с которым вдруг начинает разговаривать его Совесть. Также в списке новых героев — пристрастившийся к алкоголю клерк Кирилл Антонов, к которому приходит Белка (Демис Карибидис), и охранник юных блогеров Игорь Саныч, пребывающий в ужасе от разницы между поколениями. На экране также вернутся герои «Нашей Russia». Так учительница из Воронежа Снежана Денисовна переквалифицируется в гадалку, подросток Славик начнет работать в аквапарке, а Сергей Беляков из Таганрога возьмется комментировать иные новости. В интервью URA.RU Светлаков признавался, что готовится к шквалу критики перед премьерой «Светлаков+». Также шоумен рассказывал, что не боится сравнения шоу с «Нашей Russia».