Сергей Светлаков: о «Нашей Russia», «Казачке» и «Горько 3»

Какими будут первые проекты шоумена после возвращения на ТНТ

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Интервью Сергея Светлакова журналисту информационного агентства URA.RU. 21 февраля 2024. Москва, светлаков сергей
С 1 апреля у Сергея Светлакова выходит сериал «Казачок» Фото:

Весной на телеканале ТНТ стартуют два проекта юмориста, ведущего и продюсера Сергея Светлакова — сериал «Казачок» и шоу «Светлаков+». В преддверии премьер URA.RU пообщалось о том, вернется ли Сергей в ресторанный бизнес в Екатеринбурге, почему ждет хейта от нового шоу с персонажами из «Наша Russia» и стал бы он снимать сериалы в родном регионе.

— Проект «Светлаков+», в котором вернутся известные по программе «Наша Russia» персонажи, стартует уже весной. Какой реакции ждете от зрителей?

Интервью Сергея Светлакова журналисту информационного агентства URA.RU. 21 февраля 2024. Москва
Сергей уверен, что аналог популярной передачи должен вызывать дискуссию у зрителей
Фото:

— Я точно знаю, что будет много хейта. У нас в «Светлаков+» семь абсолютно разных персонажей: наши, иностранцы, какие-то провокационные вещи, но в меру — исходя из того, что сейчас можно транслировать на телевизионном экране. Я не скажу, что это будет мегадерзкий проект, но сатира и «кривое зеркало» в нем присутствуют.

Мы показывали «Светлаков+» знакомым на телеканале, некоторые говорят, что «тут вот это классно», а другие — «тут не очень», поэтому хочется именно такой реакции: чтобы было обсуждение, а не просто «было и было». Плохо, когда твоя работа последних лет пролетела как фанера. Пускай люди спорят, кто-то хейтит, кто-то вступается и так далее.

— Не боитесь, что зрители будут сравнивать проект с легендарным шоу «Наша Russia»?

— В каждого нового героя мы вкладывали драматургию, и наши герои в проекте меняются. Они из серии в серию действуют немного по-разному и в конце приходят к своему финалу. Поэтому у нас есть отличия от других проектов. Конечно, хочется, чтобы люди сказали: «Это круто, это наша любовь».

Пускай все будут сравнивать с «Нашей Russia» — мы от этого сравнения не бежали. Наоборот, ТНТ хотел, чтобы обязательно были старые персонажи, а я хотел только новых. Пускай нас сравнивают с «Нашей Russia» — это высокая планка. Тем более человеческий мозг так устроен, что ты помнишь все самое лучшее, поэтому тяжело будет выдержать это сравнение, но надеюсь, что-то новое и интересное люди в «Светлаков+» увидят.

— В конце февраля генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов сообщил, что ТНТ перезапустит шоу «Наша Russia». Какими подробностями можете поделиться?

— Есть разговор про то, что в 2026 году будет 20 лет первому выпуску «Наша Russia». Прошло уже 20 лет… Это сложно себе представить, да? И мы по идее с Мишей [Галустяном] живые, здоровые. Совершенно логично, с точки зрения канала, предложить после «Галустян+» и «Светлаков+» поставить плюс между нами.

Вообще надо задаться вопросом, насколько жив и востребован жанр скетч-кома? Может быть так, что материал хороший, но большое количество людей скажет, что не хотят сейчас смотреть скетчи, а предпочтут им сериалы, большое шоу со звездами или что-то еще. Телевизионное и интернет-мировоззрение меняется с такой скоростью, что поймать этот социальный тренд и запрос очень тяжело. Люди могут сказать, что хотели бы видеть Сережу Светлакова, который ведет какое-то шоу и там искренне шутит, чем чтобы он надевал на себя парик. Может быть такое? Может быть. Поэтому проверка будет скоро.

Интервью Сергея Светлакова журналисту информационного агентства URA.RU. 21 февраля 2024. Москва
Шоумен в роли наставника близко общается с командами
Фото: Роман Наумов © URA.RU

— Вы являетесь наставником в «Лиге городов». Как нужно выступить команде, чтобы точно попасть под ваше крыло в проекте? А какую команду вы, наоборот, не возьмете?

— Начну с последнего вопроса. Всегда бывает команда, которая совершает провокацию, а она мне не нравится. Я могу пойти против себя и предложить такой команде пойти дальше вместе, делая из этого перформанс.

Что касается других команд, к великому счастью, у меня есть ребята, которых я сам даже не выбирал — они выбрали меня, потому что хотели со мной поработать. Есть команды, которые я выбираю сам, а они ко мне не хотели. Но в любом случае из этого всегда рождаются интересные штуки.

— А чем вам нравится проект «Лиги городов»?

— Я чувствую себя абсолютно дома и на своем месте. Мне кажется, мне есть что дать молодым. Я ни на чем не настаиваю и вместе с ними прохожу путь от совместного креатива и работы над ошибками до финала. Команды могут мне присылать веселые кружочки, где показывают, как они провели день. И вообще на «Лиге городов» общая степень вовлеченности больше, чем в любом другом проекте, где ты просто приходишь и голосуешь. Здесь есть обратная связь на сцене: мы голосуем, тут же объясняя свое решение. Здесь есть преображение, когда команда начинает неуверенно, а потом к финалу превращается в лебедя. Это такая безумная, крутая лаборатория.

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— Сейчас вы работаете над приключенческим сериалом «Казачок». Я понимаю примерный сюжет, но что должен донести сериал до зрителя?

— Не хочется высокопарных слов, но, в первую очередь, мы хотели развлечь зрителя и уже потом неагрессивно поговорить про ценности, которые сейчас теряются. Речь идет о дружбе, любви, отношении молодого поколения к взрослым и их опыту, привязанности современных подростков к гаджетам, безразличии к нашей истории.

Когда в самом начале нашего сериала главный герой говорит маме: «Что ты хочешь узнать? Я сейчас загуглю и узнаю, когда это было, если у меня будет такой запрос. А зачем мне просто так знать, если это может не пригодиться?» И ответы на эти вопросы являются каким-то назиданием, нравоучением. Мы сделали это, обращаясь, например, к советскому кинематографу. Нашими референсами были «Неуловимые мстители», из современных вещей — «Мы из будущего», «Путешествие во времени», «Холоп» и так далее. Все это истории, которые тебя не только развлекают, но и чему-то учат.

— В одном из интервью вы упоминали, что не снимаете фильмы в Свердловской области, потому что там нет системы рибейтов. В прошлом году рибейты заработали. Ждать ли на нам съемок какого-либо вашего проекта на родине?

— Конечно ждать. Вот теперь пришло время. Я только за! Но съемок в Свердловской области у нас не было не из-за отсутствия ребейтов — это просто такая приятная «плюшка» для кинопроизводства, притом она составляет больше 10-20% от бюджета фильма. Все дело в том, что при создании проекта я больше отталкиваюсь от сюжета. Например, казаков странно было бы снимать на Урале, но изображать там Ростовскую область. То же и о сериале «Дело о пропавшей деревне»: мы снимали в Тверской области из-за занятости артистов — нам нужно было такое место, куда можно доехать до машины. Но как только возникнет возможность побыть в Екатеринбурге по работе, я буду счастлив.

— А когда были последний раз?

— В феврале я был в Екатеринбурге не по работе — хотел повидать родственников, попеть под гармонии, прогуляться по Плотинке и пройтись по музеям с детьми, чтобы они познакомились с моей малой родиной. Каждый раз, когда приезжаем в Екатеринбург, помимо развлечений и квестов я показываю детям, чем можно годиться Свердловской области.

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— Вернемся немного назад. Вы упомянули про «Дело о пропавшей деревне». В 2022 году предполагалось, что ваша команда приедет в поселок Мариинск в Свердловской области, чтобы посмотреть, можно ли здесь снять сериал. То есть вы забраковали эту площадку из-за неудобного расположения?

— Перед тем как снимать, мы, чтобы всей группой не лететь, посылаем кого-то местного на предполагаемую съемочную площадку. В тот раз ездил мой брат. Мариинск — крутое место, но оно технически не подошло бы под этот проект. Я очень хотел без всяких съемок побыть в том поселке.

— Имею наглость спросить вас про «Горько 3». Когда-то вы говорили, что «по поводу третьей части не знаете, но четвертую точно будете снимать». Так ждать ли нам нового фильма в ближайшее время?

— Вам не показалось, что это пахнет шуткой? (смеется) «Горько возвращается», потом «Горько. Последняя», «Горько жив» и еще набор штампов. Про продолжение разговоров нет. Мне кажется, две части этого произведения самодостаточны, и я всегда за то, чтобы такие вещи уходили на пике, а из них не выжимали все до последнего, как это происходит с некоторыми франшизами.

— И в финале обратимся к вашему ресторанному бизнесу. В 2021 году вы закрыли ресторан Eshak в Екатеринбурге. Ждать ли нам его возрождения? Будете ли развивать другие гастропроекты в Екатеринбурге?

— Я всегда думаю, что можно было бы сделать такое в Екатеринбурге, чтобы бывать там еще и по работе. Там столько родных людей и столько всего меня связывает с городом, что я бы с большим удовольствием чаще туда приезжал. Но не знаю, какой это может быть проект. Пока в голове мыслей нет, но, если что-то придет, я с удовольствием это попробую.

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Весной на телеканале ТНТ стартуют два проекта юмориста, ведущего и продюсера Сергея Светлакова — сериал «Казачок» и шоу «Светлаков+». В преддверии премьер URA.RU пообщалось о том, вернется ли Сергей в ресторанный бизнес в Екатеринбурге, почему ждет хейта от нового шоу с персонажами из «Наша Russia» и стал бы он снимать сериалы в родном регионе. — Проект «Светлаков+», в котором вернутся известные по программе «Наша Russia» персонажи, стартует уже весной. Какой реакции ждете от зрителей? — Я точно знаю, что будет много хейта. У нас в «Светлаков+» семь абсолютно разных персонажей: наши, иностранцы, какие-то провокационные вещи, но в меру — исходя из того, что сейчас можно транслировать на телевизионном экране. Я не скажу, что это будет мегадерзкий проект, но сатира и «кривое зеркало» в нем присутствуют. Мы показывали «Светлаков+» знакомым на телеканале, некоторые говорят, что «тут вот это классно», а другие — «тут не очень», поэтому хочется именно такой реакции: чтобы было обсуждение, а не просто «было и было». Плохо, когда твоя работа последних лет пролетела как фанера. Пускай люди спорят, кто-то хейтит, кто-то вступается и так далее. — Не боитесь, что зрители будут сравнивать проект с легендарным шоу «Наша Russia»? — В каждого нового героя мы вкладывали драматургию, и наши герои в проекте меняются. Они из серии в серию действуют немного по-разному и в конце приходят к своему финалу. Поэтому у нас есть отличия от других проектов. Конечно, хочется, чтобы люди сказали: «Это круто, это наша любовь». — В конце февраля генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов сообщил, что ТНТ перезапустит шоу «Наша Russia». Какими подробностями можете поделиться? — Есть разговор про то, что в 2026 году будет 20 лет первому выпуску «Наша Russia». Прошло уже 20 лет… Это сложно себе представить, да? И мы по идее с Мишей [Галустяном] живые, здоровые. Совершенно логично, с точки зрения канала, предложить после «Галустян+» и «Светлаков+» поставить плюс между нами. Вообще надо задаться вопросом, насколько жив и востребован жанр скетч-кома? Может быть так, что материал хороший, но большое количество людей скажет, что не хотят сейчас смотреть скетчи, а предпочтут им сериалы, большое шоу со звездами или что-то еще. Телевизионное и интернет-мировоззрение меняется с такой скоростью, что поймать этот социальный тренд и запрос очень тяжело. Люди могут сказать, что хотели бы видеть Сережу Светлакова, который ведет какое-то шоу и там искренне шутит, чем чтобы он надевал на себя парик. Может быть такое? Может быть. Поэтому проверка будет скоро. — Вы являетесь наставником в «Лиге городов». Как нужно выступить команде, чтобы точно попасть под ваше крыло в проекте? А какую команду вы, наоборот, не возьмете? — Начну с последнего вопроса. Всегда бывает команда, которая совершает провокацию, а она мне не нравится. Я могу пойти против себя и предложить такой команде пойти дальше вместе, делая из этого перформанс. Что касается других команд, к великому счастью, у меня есть ребята, которых я сам даже не выбирал — они выбрали меня, потому что хотели со мной поработать. Есть команды, которые я выбираю сам, а они ко мне не хотели. Но в любом случае из этого всегда рождаются интересные штуки. — А чем вам нравится проект «Лиги городов»? — Я чувствую себя абсолютно дома и на своем месте. Мне кажется, мне есть что дать молодым. Я ни на чем не настаиваю и вместе с ними прохожу путь от совместного креатива и работы над ошибками до финала. Команды могут мне присылать веселые кружочки, где показывают, как они провели день. И вообще на «Лиге городов» общая степень вовлеченности больше, чем в любом другом проекте, где ты просто приходишь и голосуешь. Здесь есть обратная связь на сцене: мы голосуем, тут же объясняя свое решение. Здесь есть преображение, когда команда начинает неуверенно, а потом к финалу превращается в лебедя. Это такая безумная, крутая лаборатория. — Сейчас вы работаете над приключенческим сериалом «Казачок». Я понимаю примерный сюжет, но что должен донести сериал до зрителя? — Не хочется высокопарных слов, но, в первую очередь, мы хотели развлечь зрителя и уже потом неагрессивно поговорить про ценности, которые сейчас теряются. Речь идет о дружбе, любви, отношении молодого поколения к взрослым и их опыту, привязанности современных подростков к гаджетам, безразличии к нашей истории. Когда в самом начале нашего сериала главный герой говорит маме: «Что ты хочешь узнать? Я сейчас загуглю и узнаю, когда это было, если у меня будет такой запрос. А зачем мне просто так знать, если это может не пригодиться?» И ответы на эти вопросы являются каким-то назиданием, нравоучением. Мы сделали это, обращаясь, например, к советскому кинематографу. Нашими референсами были «Неуловимые мстители», из современных вещей — «Мы из будущего», «Путешествие во времени», «Холоп» и так далее. Все это истории, которые тебя не только развлекают, но и чему-то учат. — В одном из интервью вы упоминали, что не снимаете фильмы в Свердловской области, потому что там нет системы рибейтов. В прошлом году рибейты заработали. Ждать ли на нам съемок какого-либо вашего проекта на родине? — Конечно ждать. Вот теперь пришло время. Я только за! Но съемок в Свердловской области у нас не было не из-за отсутствия ребейтов — это просто такая приятная «плюшка» для кинопроизводства, притом она составляет больше 10-20% от бюджета фильма. Все дело в том, что при создании проекта я больше отталкиваюсь от сюжета. Например, казаков странно было бы снимать на Урале, но изображать там Ростовскую область. То же и о сериале «Дело о пропавшей деревне»: мы снимали в Тверской области из-за занятости артистов — нам нужно было такое место, куда можно доехать до машины. Но как только возникнет возможность побыть в Екатеринбурге по работе, я буду счастлив. — А когда были последний раз? — В феврале я был в Екатеринбурге не по работе — хотел повидать родственников, попеть под гармонии, прогуляться по Плотинке и пройтись по музеям с детьми, чтобы они познакомились с моей малой родиной. Каждый раз, когда приезжаем в Екатеринбург, помимо развлечений и квестов я показываю детям, чем можно годиться Свердловской области. — Вернемся немного назад. Вы упомянули про «Дело о пропавшей деревне». В 2022 году предполагалось, что ваша команда приедет в поселок Мариинск в Свердловской области, чтобы посмотреть, можно ли здесь снять сериал. То есть вы забраковали эту площадку из-за неудобного расположения? — Перед тем как снимать, мы, чтобы всей группой не лететь, посылаем кого-то местного на предполагаемую съемочную площадку. В тот раз ездил мой брат. Мариинск — крутое место, но оно технически не подошло бы под этот проект. Я очень хотел без всяких съемок побыть в том поселке. — Имею наглость спросить вас про «Горько 3». Когда-то вы говорили, что «по поводу третьей части не знаете, но четвертую точно будете снимать». Так ждать ли нам нового фильма в ближайшее время? — Вам не показалось, что это пахнет шуткой? (смеется) «Горько возвращается», потом «Горько. Последняя», «Горько жив» и еще набор штампов. Про продолжение разговоров нет. Мне кажется, две части этого произведения самодостаточны, и я всегда за то, чтобы такие вещи уходили на пике, а из них не выжимали все до последнего, как это происходит с некоторыми франшизами. — И в финале обратимся к вашему ресторанному бизнесу. В 2021 году вы закрыли ресторан Eshak в Екатеринбурге. Ждать ли нам его возрождения? Будете ли развивать другие гастропроекты в Екатеринбурге? — Я всегда думаю, что можно было бы сделать такое в Екатеринбурге, чтобы бывать там еще и по работе. Там столько родных людей и столько всего меня связывает с городом, что я бы с большим удовольствием чаще туда приезжал. Но не знаю, какой это может быть проект. Пока в голове мыслей нет, но, если что-то придет, я с удовольствием это попробую.
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© Служба новостей «URA.RU»
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