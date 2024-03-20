Сергей Светлаков: о «Нашей Russia», «Казачке» и «Горько 3»

Какими будут первые проекты шоумена после возвращения на ТНТ

20 марта 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

С 1 апреля у Сергея Светлакова выходит сериал «Казачок» Фото: Роман Наумов © URA.RU Весной на телеканале ТНТ стартуют два проекта юмориста, ведущего и продюсера Сергея Светлакова — сериал «Казачок» и шоу «Светлаков+». В преддверии премьер URA.RU пообщалось о том, вернется ли Сергей в ресторанный бизнес в Екатеринбурге, почему ждет хейта от нового шоу с персонажами из «Наша Russia» и стал бы он снимать сериалы в родном регионе. — Проект «Светлаков+», в котором вернутся известные по программе «Наша Russia» персонажи, стартует уже весной. Какой реакции ждете от зрителей? Сергей уверен, что аналог популярной передачи должен вызывать дискуссию у зрителей Фото: Роман Наумов © URA.RU — Я точно знаю, что будет много хейта. У нас в «Светлаков+» семь абсолютно разных персонажей: наши, иностранцы, какие-то провокационные вещи, но в меру — исходя из того, что сейчас можно транслировать на телевизионном экране. Я не скажу, что это будет мегадерзкий проект, но сатира и «кривое зеркало» в нем присутствуют. Мы показывали «Светлаков+» знакомым на телеканале, некоторые говорят, что «тут вот это классно», а другие — «тут не очень», поэтому хочется именно такой реакции: чтобы было обсуждение, а не просто «было и было». Плохо, когда твоя работа последних лет пролетела как фанера. Пускай люди спорят, кто-то хейтит, кто-то вступается и так далее. — Не боитесь, что зрители будут сравнивать проект с легендарным шоу «Наша Russia»? — В каждого нового героя мы вкладывали драматургию, и наши герои в проекте меняются. Они из серии в серию действуют немного по-разному и в конце приходят к своему финалу. Поэтому у нас есть отличия от других проектов. Конечно, хочется, чтобы люди сказали: «Это круто, это наша любовь». Пускай все будут сравнивать с «Нашей Russia» — мы от этого сравнения не бежали. Наоборот, ТНТ хотел, чтобы обязательно были старые персонажи, а я хотел только новых. Пускай нас сравнивают с «Нашей Russia» — это высокая планка. Тем более человеческий мозг так устроен, что ты помнишь все самое лучшее, поэтому тяжело будет выдержать это сравнение, но надеюсь, что-то новое и интересное люди в «Светлаков+» увидят. — В конце февраля генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов сообщил, что ТНТ перезапустит шоу «Наша Russia». Какими подробностями можете поделиться? — Есть разговор про то, что в 2026 году будет 20 лет первому выпуску «Наша Russia». Прошло уже 20 лет… Это сложно себе представить, да? И мы по идее с Мишей [Галустяном] живые, здоровые. Совершенно логично, с точки зрения канала, предложить после «Галустян+» и «Светлаков+» поставить плюс между нами. Вообще надо задаться вопросом, насколько жив и востребован жанр скетч-кома? Может быть так, что материал хороший, но большое количество людей скажет, что не хотят сейчас смотреть скетчи, а предпочтут им сериалы, большое шоу со звездами или что-то еще. Телевизионное и интернет-мировоззрение меняется с такой скоростью, что поймать этот социальный тренд и запрос очень тяжело. Люди могут сказать, что хотели бы видеть Сережу Светлакова, который ведет какое-то шоу и там искренне шутит, чем чтобы он надевал на себя парик. Может быть такое? Может быть. Поэтому проверка будет скоро. Шоумен в роли наставника близко общается с командами Фото: Роман Наумов © URA.RU — Вы являетесь наставником в «Лиге городов». Как нужно выступить команде, чтобы точно попасть под ваше крыло в проекте? А какую команду вы, наоборот, не возьмете? — Начну с последнего вопроса. Всегда бывает команда, которая совершает провокацию, а она мне не нравится. Я могу пойти против себя и предложить такой команде пойти дальше вместе, делая из этого перформанс. Что касается других команд, к великому счастью, у меня есть ребята, которых я сам даже не выбирал — они выбрали меня, потому что хотели со мной поработать. Есть команды, которые я выбираю сам, а они ко мне не хотели. Но в любом случае из этого всегда рождаются интересные штуки. — А чем вам нравится проект «Лиги городов»? — Я чувствую себя абсолютно дома и на своем месте. Мне кажется, мне есть что дать молодым. Я ни на чем не настаиваю и вместе с ними прохожу путь от совместного креатива и работы над ошибками до финала. Команды могут мне присылать веселые кружочки, где показывают, как они провели день. И вообще на «Лиге городов» общая степень вовлеченности больше, чем в любом другом проекте, где ты просто приходишь и голосуешь. Здесь есть обратная связь на сцене: мы голосуем, тут же объясняя свое решение. Здесь есть преображение, когда команда начинает неуверенно, а потом к финалу превращается в лебедя. Это такая безумная, крутая лаборатория. Новость по теме Светлаков запускает первый продюсерский проект после возвращения на ТНТ. Фото — Сейчас вы работаете над приключенческим сериалом «Казачок». Я понимаю примерный сюжет, но что должен донести сериал до зрителя? — Не хочется высокопарных слов, но, в первую очередь, мы хотели развлечь зрителя и уже потом неагрессивно поговорить про ценности, которые сейчас теряются. Речь идет о дружбе, любви, отношении молодого поколения к взрослым и их опыту, привязанности современных подростков к гаджетам, безразличии к нашей истории. Когда в самом начале нашего сериала главный герой говорит маме: «Что ты хочешь узнать? Я сейчас загуглю и узнаю, когда это было, если у меня будет такой запрос. А зачем мне просто так знать, если это может не пригодиться?» И ответы на эти вопросы являются каким-то назиданием, нравоучением. Мы сделали это, обращаясь, например, к советскому кинематографу. Нашими референсами были «Неуловимые мстители», из современных вещей — «Мы из будущего», «Путешествие во времени», «Холоп» и так далее. Все это истории, которые тебя не только развлекают, но и чему-то учат. — В одном из интервью вы упоминали, что не снимаете фильмы в Свердловской области, потому что там нет системы рибейтов. В прошлом году рибейты заработали. Ждать ли на нам съемок какого-либо вашего проекта на родине? — Конечно ждать. Вот теперь пришло время. Я только за! Но съемок в Свердловской области у нас не было не из-за отсутствия ребейтов — это просто такая приятная «плюшка» для кинопроизводства, притом она составляет больше 10-20% от бюджета фильма. Все дело в том, что при создании проекта я больше отталкиваюсь от сюжета. Например, казаков странно было бы снимать на Урале, но изображать там Ростовскую область. То же и о сериале «Дело о пропавшей деревне»: мы снимали в Тверской области из-за занятости артистов — нам нужно было такое место, куда можно доехать до машины. Но как только возникнет возможность побыть в Екатеринбурге по работе, я буду счастлив. — А когда были последний раз? — В феврале я был в Екатеринбурге не по работе — хотел повидать родственников, попеть под гармонии, прогуляться по Плотинке и пройтись по музеям с детьми, чтобы они познакомились с моей малой родиной. Каждый раз, когда приезжаем в Екатеринбург, помимо развлечений и квестов я показываю детям, чем можно годиться Свердловской области. Новость по теме Сергей Светлаков запустил сериал с Сергеем Дружко. Видео — Вернемся немного назад. Вы упомянули про «Дело о пропавшей деревне». В 2022 году предполагалось, что ваша команда приедет в поселок Мариинск в Свердловской области, чтобы посмотреть, можно ли здесь снять сериал. То есть вы забраковали эту площадку из-за неудобного расположения? — Перед тем как снимать, мы, чтобы всей группой не лететь, посылаем кого-то местного на предполагаемую съемочную площадку. В тот раз ездил мой брат. Мариинск — крутое место, но оно технически не подошло бы под этот проект. Я очень хотел без всяких съемок побыть в том поселке. — Имею наглость спросить вас про «Горько 3». Когда-то вы говорили, что «по поводу третьей части не знаете, но четвертую точно будете снимать». Так ждать ли нам нового фильма в ближайшее время? — Вам не показалось, что это пахнет шуткой? (смеется) «Горько возвращается», потом «Горько. Последняя», «Горько жив» и еще набор штампов. Про продолжение разговоров нет. Мне кажется, две части этого произведения самодостаточны, и я всегда за то, чтобы такие вещи уходили на пике, а из них не выжимали все до последнего, как это происходит с некоторыми франшизами. — И в финале обратимся к вашему ресторанному бизнесу. В 2021 году вы закрыли ресторан Eshak в Екатеринбурге. Ждать ли нам его возрождения? Будете ли развивать другие гастропроекты в Екатеринбурге? — Я всегда думаю, что можно было бы сделать такое в Екатеринбурге, чтобы бывать там еще и по работе. Там столько родных людей и столько всего меня связывает с городом, что я бы с большим удовольствием чаще туда приезжал. Но не знаю, какой это может быть проект. Пока в голове мыслей нет, но, если что-то придет, я с удовольствием это попробую. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весной на телеканале ТНТ стартуют два проекта юмориста, ведущего и продюсера Сергея Светлакова — сериал «Казачок» и шоу «Светлаков+». В преддверии премьер URA.RU пообщалось о том, вернется ли Сергей в ресторанный бизнес в Екатеринбурге, почему ждет хейта от нового шоу с персонажами из «Наша Russia» и стал бы он снимать сериалы в родном регионе. — Проект «Светлаков+», в котором вернутся известные по программе «Наша Russia» персонажи, стартует уже весной. Какой реакции ждете от зрителей? — Я точно знаю, что будет много хейта. У нас в «Светлаков+» семь абсолютно разных персонажей: наши, иностранцы, какие-то провокационные вещи, но в меру — исходя из того, что сейчас можно транслировать на телевизионном экране. Я не скажу, что это будет мегадерзкий проект, но сатира и «кривое зеркало» в нем присутствуют. Мы показывали «Светлаков+» знакомым на телеканале, некоторые говорят, что «тут вот это классно», а другие — «тут не очень», поэтому хочется именно такой реакции: чтобы было обсуждение, а не просто «было и было». Плохо, когда твоя работа последних лет пролетела как фанера. Пускай люди спорят, кто-то хейтит, кто-то вступается и так далее. — Не боитесь, что зрители будут сравнивать проект с легендарным шоу «Наша Russia»? — В каждого нового героя мы вкладывали драматургию, и наши герои в проекте меняются. Они из серии в серию действуют немного по-разному и в конце приходят к своему финалу. Поэтому у нас есть отличия от других проектов. Конечно, хочется, чтобы люди сказали: «Это круто, это наша любовь». — В конце февраля генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов сообщил, что ТНТ перезапустит шоу «Наша Russia». Какими подробностями можете поделиться? — Есть разговор про то, что в 2026 году будет 20 лет первому выпуску «Наша Russia». Прошло уже 20 лет… Это сложно себе представить, да? И мы по идее с Мишей [Галустяном] живые, здоровые. Совершенно логично, с точки зрения канала, предложить после «Галустян+» и «Светлаков+» поставить плюс между нами. Вообще надо задаться вопросом, насколько жив и востребован жанр скетч-кома? Может быть так, что материал хороший, но большое количество людей скажет, что не хотят сейчас смотреть скетчи, а предпочтут им сериалы, большое шоу со звездами или что-то еще. Телевизионное и интернет-мировоззрение меняется с такой скоростью, что поймать этот социальный тренд и запрос очень тяжело. Люди могут сказать, что хотели бы видеть Сережу Светлакова, который ведет какое-то шоу и там искренне шутит, чем чтобы он надевал на себя парик. Может быть такое? Может быть. Поэтому проверка будет скоро. — Вы являетесь наставником в «Лиге городов». Как нужно выступить команде, чтобы точно попасть под ваше крыло в проекте? А какую команду вы, наоборот, не возьмете? — Начну с последнего вопроса. Всегда бывает команда, которая совершает провокацию, а она мне не нравится. Я могу пойти против себя и предложить такой команде пойти дальше вместе, делая из этого перформанс. Что касается других команд, к великому счастью, у меня есть ребята, которых я сам даже не выбирал — они выбрали меня, потому что хотели со мной поработать. Есть команды, которые я выбираю сам, а они ко мне не хотели. Но в любом случае из этого всегда рождаются интересные штуки. — А чем вам нравится проект «Лиги городов»? — Я чувствую себя абсолютно дома и на своем месте. Мне кажется, мне есть что дать молодым. Я ни на чем не настаиваю и вместе с ними прохожу путь от совместного креатива и работы над ошибками до финала. Команды могут мне присылать веселые кружочки, где показывают, как они провели день. И вообще на «Лиге городов» общая степень вовлеченности больше, чем в любом другом проекте, где ты просто приходишь и голосуешь. Здесь есть обратная связь на сцене: мы голосуем, тут же объясняя свое решение. Здесь есть преображение, когда команда начинает неуверенно, а потом к финалу превращается в лебедя. Это такая безумная, крутая лаборатория. — Сейчас вы работаете над приключенческим сериалом «Казачок». Я понимаю примерный сюжет, но что должен донести сериал до зрителя? — Не хочется высокопарных слов, но, в первую очередь, мы хотели развлечь зрителя и уже потом неагрессивно поговорить про ценности, которые сейчас теряются. Речь идет о дружбе, любви, отношении молодого поколения к взрослым и их опыту, привязанности современных подростков к гаджетам, безразличии к нашей истории. Когда в самом начале нашего сериала главный герой говорит маме: «Что ты хочешь узнать? Я сейчас загуглю и узнаю, когда это было, если у меня будет такой запрос. А зачем мне просто так знать, если это может не пригодиться?» И ответы на эти вопросы являются каким-то назиданием, нравоучением. Мы сделали это, обращаясь, например, к советскому кинематографу. Нашими референсами были «Неуловимые мстители», из современных вещей — «Мы из будущего», «Путешествие во времени», «Холоп» и так далее. Все это истории, которые тебя не только развлекают, но и чему-то учат. — В одном из интервью вы упоминали, что не снимаете фильмы в Свердловской области, потому что там нет системы рибейтов. В прошлом году рибейты заработали. Ждать ли на нам съемок какого-либо вашего проекта на родине? — Конечно ждать. Вот теперь пришло время. Я только за! Но съемок в Свердловской области у нас не было не из-за отсутствия ребейтов — это просто такая приятная «плюшка» для кинопроизводства, притом она составляет больше 10-20% от бюджета фильма. Все дело в том, что при создании проекта я больше отталкиваюсь от сюжета. Например, казаков странно было бы снимать на Урале, но изображать там Ростовскую область. То же и о сериале «Дело о пропавшей деревне»: мы снимали в Тверской области из-за занятости артистов — нам нужно было такое место, куда можно доехать до машины. Но как только возникнет возможность побыть в Екатеринбурге по работе, я буду счастлив. — А когда были последний раз? — В феврале я был в Екатеринбурге не по работе — хотел повидать родственников, попеть под гармонии, прогуляться по Плотинке и пройтись по музеям с детьми, чтобы они познакомились с моей малой родиной. Каждый раз, когда приезжаем в Екатеринбург, помимо развлечений и квестов я показываю детям, чем можно годиться Свердловской области. — Вернемся немного назад. Вы упомянули про «Дело о пропавшей деревне». В 2022 году предполагалось, что ваша команда приедет в поселок Мариинск в Свердловской области, чтобы посмотреть, можно ли здесь снять сериал. То есть вы забраковали эту площадку из-за неудобного расположения? — Перед тем как снимать, мы, чтобы всей группой не лететь, посылаем кого-то местного на предполагаемую съемочную площадку. В тот раз ездил мой брат. Мариинск — крутое место, но оно технически не подошло бы под этот проект. Я очень хотел без всяких съемок побыть в том поселке. — Имею наглость спросить вас про «Горько 3». Когда-то вы говорили, что «по поводу третьей части не знаете, но четвертую точно будете снимать». Так ждать ли нам нового фильма в ближайшее время? — Вам не показалось, что это пахнет шуткой? (смеется) «Горько возвращается», потом «Горько. Последняя», «Горько жив» и еще набор штампов. Про продолжение разговоров нет. Мне кажется, две части этого произведения самодостаточны, и я всегда за то, чтобы такие вещи уходили на пике, а из них не выжимали все до последнего, как это происходит с некоторыми франшизами. — И в финале обратимся к вашему ресторанному бизнесу. В 2021 году вы закрыли ресторан Eshak в Екатеринбурге. Ждать ли нам его возрождения? Будете ли развивать другие гастропроекты в Екатеринбурге? — Я всегда думаю, что можно было бы сделать такое в Екатеринбурге, чтобы бывать там еще и по работе. Там столько родных людей и столько всего меня связывает с городом, что я бы с большим удовольствием чаще туда приезжал. Но не знаю, какой это может быть проект. Пока в голове мыслей нет, но, если что-то придет, я с удовольствием это попробую.