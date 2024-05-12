Самый богатый депутат Кургана Кацай не пойдет на второй срок в думу

Депутат курганской городской думы от «Единой России» Андрей Кацай, являющийся директором сети частных клиник «Альфа-Мед», не планирует идти на второй срок в гордуму восьмого созыва. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, который проанализировал список участников праймериз ЕР на сайте партии.
«Действующего депутата городской думы Андрея Кацая нет среди заявившихся на предварительное голосование партии „Единой России“ по выборам в гордуму Кургана», — сообщает корреспондент, ссылаясь на информацию с сайта партии.
Ранее URA.RU писало, что Кацай является самым состоятельным депутатом городской думы. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте думы, его годовые доходы превышали сумму в 100 миллионов рублей. Праймериз «Единой России» пройдет в Кургане с 20 по 26 мая. Его итоги будут подведены 29 мая, а выборы в гордуму состоятся в сентябре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Депутат курганской городской думы от «Единой России» Андрей Кацай, являющийся директором сети частных клиник «Альфа-Мед», не планирует идти на второй срок в гордуму восьмого созыва. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, который проанализировал список участников праймериз ЕР на сайте партии. «Действующего депутата городской думы Андрея Кацая нет среди заявившихся на предварительное голосование партии „Единой России“ по выборам в гордуму Кургана», — сообщает корреспондент, ссылаясь на информацию с сайта партии. Ранее URA.RU писало, что Кацай является самым состоятельным депутатом городской думы. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте думы, его годовые доходы превышали сумму в 100 миллионов рублей. Праймериз «Единой России» пройдет в Кургане с 20 по 26 мая. Его итоги будут подведены 29 мая, а выборы в гордуму состоятся в сентябре.