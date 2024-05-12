Жители Нытвы пожаловались на массовую атаку клещей

13 мая 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Кладбища в Нытве не обработали от клещей из-за погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители города Нытва Пермского края жалуются на массовую атаку клещей. По словам горожан, особенно много клещей на местных кладбищах, где пока не проведена акарицидная обработка. Об этом в паблике «Go Нытва» в соцсети «ВКонтакте» рассказал один из горожан. Новость по теме В Пермском крае назвали места, где чаще всего клещи кусают людей «11 мая семьей посетили несколько могил в центральной части кладбища. Менее чем за час с троих человек сняли 13 клещей. Это просто ужас какой-то, почему такие места не обрабатывают?» — задался вопросом автор поста. В комментариях к записи нытвенцы рассказали, что горожане находят на себе клещей, даже прогуливаюсь по городу. «Мы живем на Фарутке (микрорайон Нытвы — прим. URA.RU) между двух кладбищ. Так у нас жители клещей снимают, не выходя за пределы своего участка. Мало того, клещей снимают и те, кто просто ходит по проспекту Ленина», — написала горожанка Светлана Чемоданова. Представители администрации Нытвы прокомментировали жалобы горожан в соцсети. По информации местной управы, обработка территорий городских кладбищ пока не проводилась из-за погодных условий. «По информации МБУ „Благоустройство“ из-за погодных условий акарицидная (противоклещевая) обработка территорий кладбищ пока не проводилась. Начать обработку планируется после установления благоприятных погодных условий», — пояснили в мэрии. URA.RU рассказывало, что в ряде территорий Прикамья до сих пор лежат сугробы из-за аномально холодной погоды. По предварительным прогнозам метеорологов, холода продержатся до 19 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители города Нытва Пермского края жалуются на массовую атаку клещей. По словам горожан, особенно много клещей на местных кладбищах, где пока не проведена акарицидная обработка. Об этом в паблике «Go Нытва» в соцсети «ВКонтакте» рассказал один из горожан. «11 мая семьей посетили несколько могил в центральной части кладбища. Менее чем за час с троих человек сняли 13 клещей. Это просто ужас какой-то, почему такие места не обрабатывают?» — задался вопросом автор поста. В комментариях к записи нытвенцы рассказали, что горожане находят на себе клещей, даже прогуливаюсь по городу. «Мы живем на Фарутке (микрорайон Нытвы — прим. URA.RU) между двух кладбищ. Так у нас жители клещей снимают, не выходя за пределы своего участка. Мало того, клещей снимают и те, кто просто ходит по проспекту Ленина», — написала горожанка Светлана Чемоданова. Представители администрации Нытвы прокомментировали жалобы горожан в соцсети. По информации местной управы, обработка территорий городских кладбищ пока не проводилась из-за погодных условий. «По информации МБУ „Благоустройство“ из-за погодных условий акарицидная (противоклещевая) обработка территорий кладбищ пока не проводилась. Начать обработку планируется после установления благоприятных погодных условий», — пояснили в мэрии. URA.RU рассказывало, что в ряде территорий Прикамья до сих пор лежат сугробы из-за аномально холодной погоды. По предварительным прогнозам метеорологов, холода продержатся до 19 мая.