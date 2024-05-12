Жители Нытвы пожаловались на массовую атаку клещей

Жители города Нытва Пермского края жалуются на массовую атаку клещей. По словам горожан, особенно много клещей на местных кладбищах, где пока не проведена акарицидная обработка. Об этом в паблике «Go Нытва» в соцсети «ВКонтакте» рассказал один из горожан.
«11 мая семьей посетили несколько могил в центральной части кладбища. Менее чем за час с троих человек сняли 13 клещей. Это просто ужас какой-то, почему такие места не обрабатывают?» — задался вопросом автор поста. В комментариях к записи нытвенцы рассказали, что горожане находят на себе клещей, даже прогуливаюсь по городу. «Мы живем на Фарутке (микрорайон Нытвы — прим. URA.RU) между двух кладбищ. Так у нас жители клещей снимают, не выходя за пределы своего участка. Мало того, клещей снимают и те, кто просто ходит по проспекту Ленина», — написала горожанка Светлана Чемоданова.
Представители администрации Нытвы прокомментировали жалобы горожан в соцсети. По информации местной управы, обработка территорий городских кладбищ пока не проводилась из-за погодных условий. «По информации МБУ „Благоустройство“ из-за погодных условий акарицидная (противоклещевая) обработка территорий кладбищ пока не проводилась. Начать обработку планируется после установления благоприятных погодных условий», — пояснили в мэрии.
URA.RU рассказывало, что в ряде территорий Прикамья до сих пор лежат сугробы из-за аномально холодной погоды. По предварительным прогнозам метеорологов, холода продержатся до 19 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители города Нытва Пермского края жалуются на массовую атаку клещей. По словам горожан, особенно много клещей на местных кладбищах, где пока не проведена акарицидная обработка. Об этом в паблике «Go Нытва» в соцсети «ВКонтакте» рассказал один из горожан. «11 мая семьей посетили несколько могил в центральной части кладбища. Менее чем за час с троих человек сняли 13 клещей. Это просто ужас какой-то, почему такие места не обрабатывают?» — задался вопросом автор поста. В комментариях к записи нытвенцы рассказали, что горожане находят на себе клещей, даже прогуливаюсь по городу. «Мы живем на Фарутке (микрорайон Нытвы — прим. URA.RU) между двух кладбищ. Так у нас жители клещей снимают, не выходя за пределы своего участка. Мало того, клещей снимают и те, кто просто ходит по проспекту Ленина», — написала горожанка Светлана Чемоданова. Представители администрации Нытвы прокомментировали жалобы горожан в соцсети. По информации местной управы, обработка территорий городских кладбищ пока не проводилась из-за погодных условий. «По информации МБУ „Благоустройство“ из-за погодных условий акарицидная (противоклещевая) обработка территорий кладбищ пока не проводилась. Начать обработку планируется после установления благоприятных погодных условий», — пояснили в мэрии. URA.RU рассказывало, что в ряде территорий Прикамья до сих пор лежат сугробы из-за аномально холодной погоды. По предварительным прогнозам метеорологов, холода продержатся до 19 мая.