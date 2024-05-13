Правнучка летчика Чкалова объявлена в розыск из-за призывов к терроризму

13 мая 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

МВД объявило Дарью Богданову в уголовный розыск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правнучка летчика, героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск. Это следует из базы данных Министерства внутренних дел России. «Пол: женский, национальность: русская, место рождения: город Москва», — следует из ориентировок. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что девушка объявлена в розыск из-за призывов к терроризму. Валерий Чкалов служил в Красной армии с 1919 года. Он погиб в 1938 году во время испытательного полета на истребителе И-180 конструкции Поликарпова. За свою жизнь летчик был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени и медалью «ХХ лет РККА». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правнучка летчика, героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск. Это следует из базы данных Министерства внутренних дел России. «Пол: женский, национальность: русская, место рождения: город Москва», — следует из ориентировок. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что девушка объявлена в розыск из-за призывов к терроризму. Валерий Чкалов служил в Красной армии с 1919 года. Он погиб в 1938 году во время испытательного полета на истребителе И-180 конструкции Поликарпова. За свою жизнь летчик был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени и медалью «ХХ лет РККА».