Правнучка летчика Чкалова объявлена в розыск из-за призывов к терроризму

Правнучка летчика, героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск. Это следует из базы данных Министерства внутренних дел России.
«Пол: женский, национальность: русская, место рождения: город Москва», — следует из ориентировок. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что девушка объявлена в розыск из-за призывов к терроризму.
Валерий Чкалов служил в Красной армии с 1919 года. Он погиб в 1938 году во время испытательного полета на истребителе И-180 конструкции Поликарпова. За свою жизнь летчик был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени и медалью «ХХ лет РККА».
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