Правнучка летчика Чкалова объявлена в розыск из-за призывов к терроризму

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Отправка мобилизованных. Курган , мвд россии
МВД объявило Дарью Богданову в уголовный розыск Фото:

Правнучка летчика, героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск. Это следует из базы данных Министерства внутренних дел России.

«Пол: женский, национальность: русская, место рождения: город Москва», — следует из ориентировок. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что девушка объявлена в розыск из-за призывов к терроризму.

Валерий Чкалов служил в Красной армии с 1919 года. Он погиб в 1938 году во время испытательного полета на истребителе И-180 конструкции Поликарпова. За свою жизнь летчик был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени и медалью «ХХ лет РККА».

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Правнучка летчика, героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск. Это следует из базы данных Министерства внутренних дел России. «Пол: женский, национальность: русская, место рождения: город Москва», — следует из ориентировок. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что девушка объявлена в розыск из-за призывов к терроризму. Валерий Чкалов служил в Красной армии с 1919 года. Он погиб в 1938 году во время испытательного полета на истребителе И-180 конструкции Поликарпова. За свою жизнь летчик был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени и медалью «ХХ лет РККА».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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