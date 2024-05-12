Жители Тюмени уничтожают арендные электросамокаты

Жители Тюмени ломают электросамокаты кикшеринговых сервисов, расставленные на улицах города. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, некоторые горожане умышленно наносят повреждения технике, а затем сбрасывают ее в кусты и мусорные контейнеры.
«Очень часто на улицах Тюмени можно заметить кикшеринговые самокаты, лежащие на земле. Зачастую технику опрокидывают хулиганы. В некоторых случаях, электросамокатам наносится более серьезный ущерб», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что в заречной части Тюмени арендные электросамокаты иногда выкидывают в мусорные контейнеры. «Такие случаи также известны. Технику могут выкинуть в кусты, поставить рядом с контейнерными площадками, и т. д. Обычно такие инциденты происходят в тех местах, которые не попадают в зону видимости камер уличного видеонаблюдения», — отметил инсайдер URA.RU.
В адрес крупнейших кикшеринговых сервисов, работающих на территории Тюмени, направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в городе частично ограничили использование электросамокатов. В список запретных зон попали набережная Туры, мост Влюбленных и пешеходная улица Дзержинского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители Тюмени ломают электросамокаты кикшеринговых сервисов, расставленные на улицах города. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, некоторые горожане умышленно наносят повреждения технике, а затем сбрасывают ее в кусты и мусорные контейнеры. «Очень часто на улицах Тюмени можно заметить кикшеринговые самокаты, лежащие на земле. Зачастую технику опрокидывают хулиганы. В некоторых случаях, электросамокатам наносится более серьезный ущерб», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в заречной части Тюмени арендные электросамокаты иногда выкидывают в мусорные контейнеры. «Такие случаи также известны. Технику могут выкинуть в кусты, поставить рядом с контейнерными площадками, и т. д. Обычно такие инциденты происходят в тех местах, которые не попадают в зону видимости камер уличного видеонаблюдения», — отметил инсайдер URA.RU. В адрес крупнейших кикшеринговых сервисов, работающих на территории Тюмени, направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в городе частично ограничили использование электросамокатов. В список запретных зон попали набережная Туры, мост Влюбленных и пешеходная улица Дзержинского.