Власти объяснили, почему нельзя в Тюмени на время похолодания вернуть отопление

Администрация Тюмени: в городе невозможно одномоментно включить отопление

При принятии решения об окончании отопительного сезона учитывается прогноз погоды на ближайшие дни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени жители жалуются на раннее отключение отопления в городе. В пресс-службе городской администрации объяснили, что одномоментно включить или отключить тепло в квартирах невозможно, так как система теплоснабжения представляет комплекс сложного инженерного оборудования.

«Система теплоснабжения города представляет собой комплекс сложного инженерного оборудования и сетей, в связи с чем как для запуска отопления, так и для перевода оборудования на летний режим работы требуется несколько дней. Одномоментно „включить“ и „выключить“ отопление не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что при принятии решения об окончании отопительного сезона учитывается прогноз погоды на ближайшие дни. Поэтому отопление отключили 8 мая.

Ранее URA.RU писало, что в некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.