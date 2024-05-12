12 мая 2024

Власти объяснили, почему нельзя в Тюмени на время похолодания вернуть отопление

Администрация Тюмени: в городе невозможно одномоментно включить отопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
При принятии решения об окончании отопительного сезона учитывается прогноз погоды на ближайшие дни Фото:

В Тюмени жители жалуются на раннее отключение отопления в городе. В пресс-службе городской администрации объяснили, что одномоментно включить или отключить тепло в квартирах невозможно, так как система теплоснабжения представляет комплекс сложного инженерного оборудования.

«Система теплоснабжения города представляет собой комплекс сложного инженерного оборудования и сетей, в связи с чем как для запуска отопления, так и для перевода оборудования на летний режим работы требуется несколько дней. Одномоментно „включить“ и „выключить“ отопление не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что при принятии решения об окончании отопительного сезона учитывается прогноз погоды на ближайшие дни. Поэтому отопление отключили 8 мая.

Ранее URA.RU писало, что в некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.

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В Тюмени жители жалуются на раннее отключение отопления в городе. В пресс-службе городской администрации объяснили, что одномоментно включить или отключить тепло в квартирах невозможно, так как система теплоснабжения представляет комплекс сложного инженерного оборудования. «Система теплоснабжения города представляет собой комплекс сложного инженерного оборудования и сетей, в связи с чем как для запуска отопления, так и для перевода оборудования на летний режим работы требуется несколько дней. Одномоментно „включить“ и „выключить“ отопление не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе мэрии. Отмечается, что при принятии решения об окончании отопительного сезона учитывается прогноз погоды на ближайшие дни. Поэтому отопление отключили 8 мая. Ранее URA.RU писало, что в некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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