Власти объяснили, почему нельзя в Тюмени на время похолодания вернуть отопление

В Тюмени жители жалуются на раннее отключение отопления в городе. В пресс-службе городской администрации объяснили, что одномоментно включить или отключить тепло в квартирах невозможно, так как система теплоснабжения представляет комплекс сложного инженерного оборудования.
«Система теплоснабжения города представляет собой комплекс сложного инженерного оборудования и сетей, в связи с чем как для запуска отопления, так и для перевода оборудования на летний режим работы требуется несколько дней. Одномоментно „включить“ и „выключить“ отопление не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что при принятии решения об окончании отопительного сезона учитывается прогноз погоды на ближайшие дни. Поэтому отопление отключили 8 мая.
Ранее URA.RU писало, что в некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.
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В Тюмени жители жалуются на раннее отключение отопления в городе. В пресс-службе городской администрации объяснили, что одномоментно включить или отключить тепло в квартирах невозможно, так как система теплоснабжения представляет комплекс сложного инженерного оборудования. «Система теплоснабжения города представляет собой комплекс сложного инженерного оборудования и сетей, в связи с чем как для запуска отопления, так и для перевода оборудования на летний режим работы требуется несколько дней. Одномоментно „включить“ и „выключить“ отопление не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе мэрии. Отмечается, что при принятии решения об окончании отопительного сезона учитывается прогноз погоды на ближайшие дни. Поэтому отопление отключили 8 мая. Ранее URA.RU писало, что в некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.