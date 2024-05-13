Голикова: регионы с низкой рождаемостью получат поддержку из бюджета

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Татьяна Голикова отметила необходимость решения демографических проблем в России
Татьяна Голикова отметила необходимость решения демографических проблем в России Фото:

В России до 2030 года направят 75 миллиардов рублей на поддержку и развитие демографических программ. Персональное внимание будет направлено на регионы с низким коэффициентом рождаемости. Об этом рассказала кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.

"Задача по повышению суммарного коэффициента рождаемости к 2030 году до 1,6, а к 2036 году — до 1,8 может быть решена только с участием регионов", — сообщила Татьяна Голикова во время заседания Госдумы РФ. Трансляцию проводит телеканал "Россия 24". Она подчеркнула, что на решение этой проблемы направят 75 миллиардов рублей. Также кандидат призвала глав регионов отдельно обращать внимание на соответствующие проблемы. Она сделала акцент на поддержку участников СВО.

Ранее Голикова отмечала проблему, связанную со снижением в стране женщин репродуктивного возраста. Причем, по ее словам, данная тенденция будет еще долго сохраняться.

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В России до 2030 года направят 75 миллиардов рублей на поддержку и развитие демографических программ. Персональное внимание будет направлено на регионы с низким коэффициентом рождаемости. Об этом рассказала кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. "Задача по повышению суммарного коэффициента рождаемости к 2030 году до 1,6, а к 2036 году — до 1,8 может быть решена только с участием регионов", — сообщила Татьяна Голикова во время заседания Госдумы РФ. Трансляцию проводит телеканал "Россия 24". Она подчеркнула, что на решение этой проблемы направят 75 миллиардов рублей. Также кандидат призвала глав регионов отдельно обращать внимание на соответствующие проблемы. Она сделала акцент на поддержку участников СВО. Ранее Голикова отмечала проблему, связанную со снижением в стране женщин репродуктивного возраста. Причем, по ее словам, данная тенденция будет еще долго сохраняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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