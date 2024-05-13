На концерте курганского ансамбля, который похвалил Фадеев, ожидается аншлаг

На концерте «Цветня» ожидается аншлаг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Концерт курганского ансамбля «Цветень», который получил высокую оценку от известного продюсера Максима Фадеева, обещает стать событием с полным аншлагом. Билеты на предстоящее выступление, запланированное на 17 мая, практически распроданы. Об этом сообщается на сайте площадки, на которой пройдет концерт.

«Курганцы! На концерт 17 мая проданы почти все места, остались на балконе лакомые кусочки», — указано в группе ансамбля в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что данный концерт должен стать юбилейным для ансамбля. Музыкальному коллективу исполняется 25 лет.

Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Об этом он написал в своем telegram-канале. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова.