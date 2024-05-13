На концерте курганского ансамбля, который похвалил Фадеев, ожидается аншлаг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа Яхонт. Курган, группа цветень, цветень
На концерте «Цветня» ожидается аншлаг Фото:

Концерт курганского ансамбля «Цветень», который получил высокую оценку от известного продюсера Максима Фадеева, обещает стать событием с полным аншлагом. Билеты на предстоящее выступление, запланированное на 17 мая, практически распроданы. Об этом сообщается на сайте площадки, на которой пройдет концерт.

«Курганцы! На концерт 17 мая проданы почти все места, остались на балконе лакомые кусочки», — указано в группе ансамбля в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что данный концерт должен стать юбилейным для ансамбля. Музыкальному коллективу исполняется 25 лет.

Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Об этом он написал в своем telegram-канале. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерт курганского ансамбля «Цветень», который получил высокую оценку от известного продюсера Максима Фадеева, обещает стать событием с полным аншлагом. Билеты на предстоящее выступление, запланированное на 17 мая, практически распроданы. Об этом сообщается на сайте площадки, на которой пройдет концерт. «Курганцы! На концерт 17 мая проданы почти все места, остались на балконе лакомые кусочки», — указано в группе ансамбля в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что данный концерт должен стать юбилейным для ансамбля. Музыкальному коллективу исполняется 25 лет. Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Об этом он написал в своем telegram-канале. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...