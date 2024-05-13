Челябинск 13 мая накрыло сильным снегопадом. Осадками запорошило крыши домов и автомобили, однако выпавший снег быстро тает из-за плюсовых температур, передает корреспондент URA.RU.
«Снег интенсивно падает большими хлопьями, запорошив автомобили и крыши зданий. Из-за сильных осадков в городе также наблюдается плохая видимость», — передает корреспондент URA.RU.
Из-за снега с экстренным предупреждением 13 мая выступила Госавтоинспекция Челябинской области. По прогнозам синоптиков, порывы ветра составят до 18 метров в секунду. Из-за аномальной погоды челябинцев попросили не стоять под деревьями, рекламными баннерами и другими слабо укрепленными конструкциями.
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