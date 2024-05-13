В Челябинске начался снежный буран. Фото, видео

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Снегопад. Челябинск, снег, буран, погода, заморозки, зонт, непогода, автотранспорт, снегопад, дорога, весна, ненастье, штормовое
Снежная буря накрыла Челябинск 13 мая Фото:

Челябинск 13 мая накрыло сильным снегопадом. Осадками запорошило крыши домов и автомобили, однако выпавший снег быстро тает из-за плюсовых температур, передает корреспондент URA.RU.

«Снег интенсивно падает большими хлопьями, запорошив автомобили и крыши зданий. Из-за сильных осадков в городе также наблюдается плохая видимость», — передает корреспондент URA.RU.

Из-за снега с экстренным предупреждением 13 мая выступила Госавтоинспекция Челябинской области. По прогнозам синоптиков, порывы ветра составят до 18 метров в секунду. Из-за аномальной погоды челябинцев попросили не стоять под деревьями, рекламными баннерами и другими слабо укрепленными конструкциями.

Снегопад. Челябинск
Снегом запорошило припаркованные автомобили
Фото:
Снегопад. Челябинск
Прежде, чем в Челябинске пошел сильный снегопад, в городе наблюдался мокрый снег с дождем
Фото:

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Челябинск 13 мая накрыло сильным снегопадом. Осадками запорошило крыши домов и автомобили, однако выпавший снег быстро тает из-за плюсовых температур, передает корреспондент URA.RU. «Снег интенсивно падает большими хлопьями, запорошив автомобили и крыши зданий. Из-за сильных осадков в городе также наблюдается плохая видимость», — передает корреспондент URA.RU. Из-за снега с экстренным предупреждением 13 мая выступила Госавтоинспекция Челябинской области. По прогнозам синоптиков, порывы ветра составят до 18 метров в секунду. Из-за аномальной погоды челябинцев попросили не стоять под деревьями, рекламными баннерами и другими слабо укрепленными конструкциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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