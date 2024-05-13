В Челябинске начался снежный буран. Фото, видео

13 мая 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Снежная буря накрыла Челябинск 13 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск 13 мая накрыло сильным снегопадом. Осадками запорошило крыши домов и автомобили, однако выпавший снег быстро тает из-за плюсовых температур, передает корреспондент URA.RU. «Снег интенсивно падает большими хлопьями, запорошив автомобили и крыши зданий. Из-за сильных осадков в городе также наблюдается плохая видимость», — передает корреспондент URA.RU. Из-за снега с экстренным предупреждением 13 мая выступила Госавтоинспекция Челябинской области. По прогнозам синоптиков, порывы ветра составят до 18 метров в секунду. Из-за аномальной погоды челябинцев попросили не стоять под деревьями, рекламными баннерами и другими слабо укрепленными конструкциями. Снегом запорошило припаркованные автомобили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прежде, чем в Челябинске пошел сильный снегопад, в городе наблюдался мокрый снег с дождем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск 13 мая накрыло сильным снегопадом. Осадками запорошило крыши домов и автомобили, однако выпавший снег быстро тает из-за плюсовых температур, передает корреспондент URA.RU. «Снег интенсивно падает большими хлопьями, запорошив автомобили и крыши зданий. Из-за сильных осадков в городе также наблюдается плохая видимость», — передает корреспондент URA.RU. Из-за снега с экстренным предупреждением 13 мая выступила Госавтоинспекция Челябинской области. По прогнозам синоптиков, порывы ветра составят до 18 метров в секунду. Из-за аномальной погоды челябинцев попросили не стоять под деревьями, рекламными баннерами и другими слабо укрепленными конструкциями.