В Курской области погибла женщина после атаки ВСУ. Фото

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Три человека из-за атаки получили ранения
Три человека из-за атаки получили ранения Фото:

В результате атаки дронами ВСУ на транспортные средства в Глушковском районе Курской области погибла женщина, три человека получили ранения. Об этом сообщило региональное правительство. 

"Они (дроны ВСУ — прим. URA.RU) сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, еще три человека получили ранения", — сообщило правительство в telegram-канале. Там отметили, что ВСУ совершили атаку с помощью беспилотников. 

Пострадавшие были экстренно доставлены в районную больницу. Пожарные расчеты оперативно потушили возгорание автомобилей.

Трое жителей пострадали из-за атаки
Трое жителей пострадали из-за атаки
Фото:

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В результате атаки дронами ВСУ на транспортные средства в Глушковском районе Курской области погибла женщина, три человека получили ранения. Об этом сообщило региональное правительство.  "Они (дроны ВСУ — прим. URA.RU) сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, еще три человека получили ранения", — сообщило правительство в telegram-канале. Там отметили, что ВСУ совершили атаку с помощью беспилотников.  Пострадавшие были экстренно доставлены в районную больницу. Пожарные расчеты оперативно потушили возгорание автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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