В результате атаки дронами ВСУ на транспортные средства в Глушковском районе Курской области погибла женщина, три человека получили ранения. Об этом сообщило региональное правительство.
"Они (дроны ВСУ — прим. URA.RU) сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, еще три человека получили ранения", — сообщило правительство в telegram-канале. Там отметили, что ВСУ совершили атаку с помощью беспилотников.
Пострадавшие были экстренно доставлены в районную больницу. Пожарные расчеты оперативно потушили возгорание автомобилей.
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