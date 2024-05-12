Жителей прибрежных районов Нижневартовска эвакуируют в случае затопления

Жителей прибрежных районов Нижневартовска эвакуируют в случае затопления Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители дачных товариществ и прибрежных районов Нижневартовска, которые находятся в зоне возможного затопления, будут эвакуированы при достижении воды в Оби уровня 980 сантиметров. Об этом URA.RU рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Вадим Татаренков.

«При подъеме уровня воды в Оби до 920 сантиметров мы выставим посты в направлении Палевских дач и на РЭБ флота. Если уровень достигнет 980 сантиметров, будем вынуждены ввести режим ЧС с эвакуацией населения», — сообщил Татаренков журналисту агентства. На данный момент в Нижневартовске введен режим повышенной готовности, который позволяет заранее подготовить документы для возможной эвакуации населения, на проживание их в пунктах временного размещения. Также в усиленном режиме работают все органы управления и службы безопасности.

Также Татаренков сообщил URA.RU о том, что в зоне возможного подтопления находится около 90 садовых товариществ. Власти, совместно с председателями СОТов, составили списки проживающих, включая детей, для организации оперативной эвакуации. Для контроля подтопления территорий Нижневартовска создана рабочая карта.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске с 12 мая ввели режим повышенной готовности для обеспечения безопасности в связи с паводками. Власти города ожидают дальнейший подъем уровня воды в реке Обь.

Рабочая карта территорий подтопления огороднических объединений города Нижневартовска МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»