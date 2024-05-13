Главный федеральный инспектор откроет парад дорожной техники в Челябинске

Главный федеральный инспектор (ГФИ) Денис Чернятьев 15 мая откроет парадный расчет дорожной техники в Челябинске. На мероприятии покажут результаты работы в регионе над импортозамещением, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Открывает парадный расчет главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Выставка дорожной техники на площади Революции продлится до 19:00.
В числе изменений программы — отмена перекрытия проспекта Ленина, а проезд техники заменен на парадный расчет. На площади Революции выстроится порядка 30 единиц техники предприятий со всего региона. Посетителям обещают прямое взаимодействие с каждым из экземпляров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!