Главный федеральный инспектор откроет парад дорожной техники в Челябинске

13 мая 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Денис Чернятьев выступит на открытии парадного расчета дорожной техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный федеральный инспектор (ГФИ) Денис Чернятьев 15 мая откроет парадный расчет дорожной техники в Челябинске. На мероприятии покажут результаты работы в регионе над импортозамещением, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Открывает парадный расчет главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Выставка дорожной техники на площади Революции продлится до 19:00. В числе изменений программы — отмена перекрытия проспекта Ленина, а проезд техники заменен на парадный расчет. На площади Революции выстроится порядка 30 единиц техники предприятий со всего региона. Посетителям обещают прямое взаимодействие с каждым из экземпляров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный федеральный инспектор (ГФИ) Денис Чернятьев 15 мая откроет парадный расчет дорожной техники в Челябинске. На мероприятии покажут результаты работы в регионе над импортозамещением, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Открывает парадный расчет главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Выставка дорожной техники на площади Революции продлится до 19:00. В числе изменений программы — отмена перекрытия проспекта Ленина, а проезд техники заменен на парадный расчет. На площади Революции выстроится порядка 30 единиц техники предприятий со всего региона. Посетителям обещают прямое взаимодействие с каждым из экземпляров.