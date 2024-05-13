Главный федеральный инспектор откроет парад дорожной техники в Челябинске

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Денис Чернятьев выступит на открытии парадного расчета дорожной техники Фото:

Главный федеральный инспектор (ГФИ) Денис Чернятьев 15 мая откроет парадный расчет дорожной техники в Челябинске. На мероприятии покажут результаты работы в регионе над импортозамещением, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Открывает парадный расчет главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Выставка дорожной техники на площади Революции продлится до 19:00.

В числе изменений программы — отмена перекрытия проспекта Ленина, а проезд техники заменен на парадный расчет. На площади Революции выстроится порядка 30 единиц техники предприятий со всего региона. Посетителям обещают прямое взаимодействие с каждым из экземпляров.

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Главный федеральный инспектор (ГФИ) Денис Чернятьев 15 мая откроет парадный расчет дорожной техники в Челябинске. На мероприятии покажут результаты работы в регионе над импортозамещением, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Открывает парадный расчет главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Выставка дорожной техники на площади Революции продлится до 19:00. В числе изменений программы — отмена перекрытия проспекта Ленина, а проезд техники заменен на парадный расчет. На площади Революции выстроится порядка 30 единиц техники предприятий со всего региона. Посетителям обещают прямое взаимодействие с каждым из экземпляров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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