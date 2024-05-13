СМИ раскрыли необычные подробности о жизни кандидата на пост главы Минобороны Белоусова

«КП»: кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов участвовал в службах в храме

13 мая 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Протоиерей Леонид Царевский сообщил, что стал Андрею Белоусову близким другом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Протоиерей Леонид Царевский рассказал о духовной жизни кандидата на пост главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. По его словам, Белоусов принимал участие в службах. «Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал Царевский в беседе с «Комсомольской правдой». Протоиерей стал для него не только духовным наставником, но и близким другом. Царевский отметил, что Белоусов приезжает редко в церковь. Он стал чаще посещать Сергиевскую Лавру. Белоусов также внес значительный вклад в строительство православной школы, поддерживая развитие религиозного образования. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить первого вице-премьера РФ Андрей Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сочла удачным выбором кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Протоиерей Леонид Царевский рассказал о духовной жизни кандидата на пост главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. По его словам, Белоусов принимал участие в службах. «Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал Царевский в беседе с «Комсомольской правдой». Протоиерей стал для него не только духовным наставником, но и близким другом. Царевский отметил, что Белоусов приезжает редко в церковь. Он стал чаще посещать Сергиевскую Лавру. Белоусов также внес значительный вклад в строительство православной школы, поддерживая развитие религиозного образования. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить первого вице-премьера РФ Андрей Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сочла удачным выбором кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны, передает RT.