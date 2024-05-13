СМИ раскрыли необычные подробности о жизни кандидата на пост главы Минобороны Белоусова

«КП»: кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов участвовал в службах в храме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Протоиерей Леонид Царевский сообщил, что стал Андрею Белоусову близким другом Фото:
новость из сюжета
Смена правительства в России-2024

Протоиерей Леонид Царевский рассказал о духовной жизни кандидата на пост главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. По его словам, Белоусов принимал участие в службах.

«Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал Царевский в беседе с «Комсомольской правдой». Протоиерей стал для него не только духовным наставником, но и близким другом.

Царевский отметил, что Белоусов приезжает редко в церковь. Он стал чаще посещать Сергиевскую Лавру. Белоусов также внес значительный вклад в строительство православной школы, поддерживая развитие религиозного образования.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить первого вице-премьера РФ Андрей Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сочла удачным выбором кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Протоиерей Леонид Царевский рассказал о духовной жизни кандидата на пост главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. По его словам, Белоусов принимал участие в службах. «Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал Царевский в беседе с «Комсомольской правдой». Протоиерей стал для него не только духовным наставником, но и близким другом. Царевский отметил, что Белоусов приезжает редко в церковь. Он стал чаще посещать Сергиевскую Лавру. Белоусов также внес значительный вклад в строительство православной школы, поддерживая развитие религиозного образования. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить первого вице-премьера РФ Андрей Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сочла удачным выбором кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...