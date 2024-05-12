Мужчину заметили недалеко от ТЦ «Аура» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В лесном массиве Сургута, недалеко от торгового центра «Аура» заметили голого мужчину, мастурбировавшего у дерева. Очевидцы просят предупредить женщин и детей.

«Извращенец в Сургуте. Лесок и тропинка, где спортзал ТТ8 (Тюменский тракт, 8 прим.ред.). Будьте аккуратней и предупредите сестер, жен и детей», — сказано в tg-канале «ЧП Сургут»

В полиции журналисту URA.RU сообщили, что по факту публикации начата проверка. После завершения которой будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина мастурбировал в лифте перед незнакомкой. После сообщения в соцсетях полиция начала проверку.

Видео: tg-канал « ЧП Сургут»