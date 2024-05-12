12 мая 2024

Жители Сургута заметили голого мужчину, мастурбировавшего в лесном массиве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину заметили недалеко от ТЦ «Аура» Фото:

В лесном массиве Сургута, недалеко от торгового центра «Аура» заметили голого мужчину, мастурбировавшего у дерева. Очевидцы просят предупредить женщин и детей.

«Извращенец в Сургуте. Лесок и тропинка, где спортзал ТТ8 (Тюменский тракт, 8 прим.ред.). Будьте аккуратней и предупредите сестер, жен и детей», — сказано в tg-канале «ЧП Сургут»

В полиции журналисту URA.RU сообщили, что по факту публикации начата проверка. После завершения которой будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина мастурбировал в лифте перед незнакомкой. После сообщения в соцсетях полиция начала проверку.

Видео: tg-канал «ЧП Сургут»

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В лесном массиве Сургута, недалеко от торгового центра «Аура» заметили голого мужчину, мастурбировавшего у дерева. Очевидцы просят предупредить женщин и детей. «Извращенец в Сургуте. Лесок и тропинка, где спортзал ТТ8 (Тюменский тракт, 8 прим.ред.). Будьте аккуратней и предупредите сестер, жен и детей», — сказано в tg-канале «ЧП Сургут» В полиции журналисту URA.RU сообщили, что по факту публикации начата проверка. После завершения которой будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина мастурбировал в лифте перед незнакомкой. После сообщения в соцсетях полиция начала проверку. Видео: tg-канал «ЧП Сургут»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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