В ХМАО мужчина мастурбировал в лифте перед незнакомкой

01 декабря 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

В Сургуте неизвестный мужчина мастурбировал в лифте перед незнакомкой Фото: Александр Елизаров © URA.RU (фото из архива) Жительница Сургута пожаловалась на мужчину, который мастурбировал при ней в лифте жилого дома. Теперь его ищет полиция.



«30 декабря на Мира,63, 2 подъезд, со мной в лифт зашел мужчина. Пока поднимались, он задал мне непристойный вопрос. Затем достал свой половой орган и начал онанировать, смотря порно в телефоне», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Сургут» в соцсети «Вконтакте».



В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту агентства рассказали, что сургутянка не обращалась в полицию, однако ведомство организует проверку «Такого сообщения в дежурную часть не поступало, но по публикациям в соцсети сообщение зарегистрируют и проведут проверку», — прокомментировали в пресс-службе.



Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска пожаловались на извращенца в городском парке. Мужчин совершил действия сексуального характера на виду у прохожих, среди которых были и дети.

Жительница Сургута пожаловалась на мужчину, который мастурбировал при ней в лифте жилого дома. Теперь его ищет полиция. «30 декабря на Мира,63, 2 подъезд, со мной в лифт зашел мужчина. Пока поднимались, он задал мне непристойный вопрос. Затем достал свой половой орган и начал онанировать, смотря порно в телефоне», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Сургут» в соцсети «Вконтакте». В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту агентства рассказали, что сургутянка не обращалась в полицию, однако ведомство организует проверку «Такого сообщения в дежурную часть не поступало, но по публикациям в соцсети сообщение зарегистрируют и проведут проверку», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска пожаловались на извращенца в городском парке. Мужчин совершил действия сексуального характера на виду у прохожих, среди которых были и дети.