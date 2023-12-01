В ХМАО мужчина мастурбировал в лифте перед незнакомкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, лифт, кнопки лифта
В Сургуте неизвестный мужчина мастурбировал в лифте перед незнакомкой Фото:

Жительница Сургута пожаловалась на мужчину, который мастурбировал при ней в лифте жилого дома. Теперь его ищет полиция.

«30 декабря на Мира,63, 2 подъезд, со мной в лифт зашел мужчина. Пока поднимались, он задал мне непристойный вопрос. Затем достал свой половой орган и начал онанировать, смотря порно в телефоне», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Сургут» в соцсети «Вконтакте».

В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту агентства рассказали, что сургутянка не обращалась в полицию, однако ведомство организует проверку «Такого сообщения в дежурную часть не поступало, но по публикациям в соцсети сообщение зарегистрируют и проведут проверку», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска пожаловались на извращенца в городском парке. Мужчин совершил действия сексуального характера на виду у прохожих, среди которых были и дети.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Сургута пожаловалась на мужчину, который мастурбировал при ней в лифте жилого дома. Теперь его ищет полиция. «30 декабря на Мира,63, 2 подъезд, со мной в лифт зашел мужчина. Пока поднимались, он задал мне непристойный вопрос. Затем достал свой половой орган и начал онанировать, смотря порно в телефоне», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Сургут» в соцсети «Вконтакте». В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту агентства рассказали, что сургутянка не обращалась в полицию, однако ведомство организует проверку «Такого сообщения в дежурную часть не поступало, но по публикациям в соцсети сообщение зарегистрируют и проведут проверку», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска пожаловались на извращенца в городском парке. Мужчин совершил действия сексуального характера на виду у прохожих, среди которых были и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...