В Екатеринбурге закрыли на полтора месяца склад Wildberries, где нашли труп

Склад откроют в конце июня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге на полтора месяца закрыли склад Wildberries на Перспективной, 12/2, где погибла 27-летняя сотрудница. Маркетплейс проработал ряд мер, чтобы снизить влияние приостановки работы объекта на продавцов и покупателей, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Склад „Екатеринбург — Перспективный“ не функционирует до конца июня», — следует из сообщения. Для стабилизации доставки заказов в Екатеринбурге открыли дополнительные пункты выдачи заказов, чтобы продавцы могли перейти на модель продаж «Со склада продавца».

Также Wildberries не будет начислять стоимость хранения тем продавцам, чьи товары остались на закрытом складе. «Дополнительно маркетплейс разрабатывает механизм компенсации продавцам — в ближайшее время мы сообщим партнерам о методике ее расчета», — подытожили в компании, отметив, что покупатели получат свои заказы с других центров.

Функционирование склада временно приостановили после трагедии ночью 8 мая на складе. Тогда погибла сотрудница, по предварительным данным, упав с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но девушка скончалась до приезда медиков. За дело взялись сотрудники СКР.