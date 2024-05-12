Бойцы СВО будут конкурировать друг с другом за мандат в думе ХМАО

На мандат в думе ХМАО, который стал вакантен после отставки экс-директора «Газпром трансгаз Югорск» Петра Созонова, претендуют сразу двое участников специальной военной операции. К фавориту властей на праймериз «Единой России» — командиру батальона «Югра» Дмитрию — присоединился мобилизованный брат-двойняшка самого молодого мэра России Александра Старжинского Евгений. Об этом он рассказал журналисту URA.RU.
«Не считаю Аксенова врагом, мы с ним боевые братья, одно дело делаем. Я из рядового состава иду, а он уже в высоком знании. Советский и Югорск от нас недалеко, проблемы города знаю. Дмитрий все же чуть дальше работал, в Ханты-Мансийске», — рассказал Старжинский.
Кандидат зарегистрировался на сайте предварительного голосования ЕР. Он заявил, что в случае проигрыша на праймериз собирается идти на выборы либо от другой партии, либо как самовыдвиженец. Старжинский в отличие от Аксенова не является членом «Единой России». Также он не входит в списки сторонников партии.
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На мандат в думе ХМАО, который стал вакантен после отставки экс-директора «Газпром трансгаз Югорск» Петра Созонова, претендуют сразу двое участников специальной военной операции. К фавориту властей на праймериз «Единой России» — командиру батальона «Югра» Дмитрию — присоединился мобилизованный брат-двойняшка самого молодого мэра России Александра Старжинского Евгений. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «Не считаю Аксенова врагом, мы с ним боевые братья, одно дело делаем. Я из рядового состава иду, а он уже в высоком знании. Советский и Югорск от нас недалеко, проблемы города знаю. Дмитрий все же чуть дальше работал, в Ханты-Мансийске», — рассказал Старжинский. Кандидат зарегистрировался на сайте предварительного голосования ЕР. Он заявил, что в случае проигрыша на праймериз собирается идти на выборы либо от другой партии, либо как самовыдвиженец. Старжинский в отличие от Аксенова не является членом «Единой России». Также он не входит в списки сторонников партии. Ранее URA.RU писало о регистрации комбата «Югры» Дмитрия Аксенова в качестве кандидата на предварительном голосовании ЕР. Ветеран спецназа, долгое время работавший в думе ХМАО, одним из первых отправился в зону СВО. Скриншот: сайт предварительного голосования ЕР