На Украине заявили о начале окружения Волчанска российской армией

Депутат Харьковского облсовета Скорик: ВС РФ начинают окружать Волчанск

13 мая 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Александр Скорик сообщил, что ВСУ пытаются оборонять город Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ приступили к операции по окружению Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил депутат местного областного совета Александр Скорик. «Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои», — заявил Скорик в эфире украинского телеканала «Эспресо». По его словам, украинские войска, находящиеся под интенсивным огнем, пытаются оборонять город от наступления ВС РФ. Ранее сообщалось, что российские военные зашли в Волчанск. В ходе боевых действий с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен на этом направлении, а 170 солдат погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ приступили к операции по окружению Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил депутат местного областного совета Александр Скорик. «Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои», — заявил Скорик в эфире украинского телеканала «Эспресо». По его словам, украинские войска, находящиеся под интенсивным огнем, пытаются оборонять город от наступления ВС РФ. Ранее сообщалось, что российские военные зашли в Волчанск. В ходе боевых действий с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен на этом направлении, а 170 солдат погибли.