На Украине заявили о начале окружения Волчанска российской армией

Александр Скорик сообщил, что ВСУ пытаются оборонять город
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ приступили к операции по окружению Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил депутат местного областного совета Александр Скорик.
«Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои», — заявил Скорик в эфире украинского телеканала «Эспресо». По его словам, украинские войска, находящиеся под интенсивным огнем, пытаются оборонять город от наступления ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные зашли в Волчанск. В ходе боевых действий с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен на этом направлении, а 170 солдат погибли.
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