На Украине заявили о начале окружения Волчанска российской армией

Депутат Харьковского облсовета Скорик: ВС РФ начинают окружать Волчанск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, миномет, выстрел, минометчик, сбойка,  stock
Александр Скорик сообщил, что ВСУ пытаются оборонять город Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ приступили к операции по окружению Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил депутат местного областного совета Александр Скорик.

«Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои», — заявил Скорик в эфире украинского телеканала «Эспресо». По его словам, украинские войска, находящиеся под интенсивным огнем, пытаются оборонять город от наступления ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные зашли в Волчанск. В ходе боевых действий с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен на этом направлении, а 170 солдат погибли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ приступили к операции по окружению Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил депутат местного областного совета Александр Скорик. «Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои», — заявил Скорик в эфире украинского телеканала «Эспресо». По его словам, украинские войска, находящиеся под интенсивным огнем, пытаются оборонять город от наступления ВС РФ. Ранее сообщалось, что российские военные зашли в Волчанск. В ходе боевых действий с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен на этом направлении, а 170 солдат погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...