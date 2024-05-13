Shot: ВСУ потеряли 270 солдат в ходе боев за Волчанск

В ходе боевых действий за Волчанск (Харьковская область) с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен, а 170 солдат погибли. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Среди погибших были боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в РФ).
"Сто украинских военных взяты в плен, 170 уничтожены в ходе боев за Волчанск с 10 мая",- говорится в сообщении. Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли авиационные удары, в результате которых было уничтожено три танка и семь бронеавтомобилей ВСУ. Кроме того, украинский истребитель Су-27 был сбит зенитчиками из Самары.
В настоящее время российские военные заявили о начале операции по зачистке села Терновая. Отмечается, что линия фронта была сдвинута почти на 10 километров от границы с РФ.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее telegram-канал Shot сообщил, что российская армия вошла в город Волчанск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что особое внимание ВСУ направлено на Харьковскую область. По его словам, самая тяжелая ситуация на окраинах города Волчанска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.