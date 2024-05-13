Shot: ВСУ потеряли 270 солдат в ходе боев за Волчанск

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Российские военные приступили ко взятию села Терновая
Российские военные приступили ко взятию села Терновая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе боевых действий за Волчанск (Харьковская область) с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен, а 170 солдат погибли. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Среди погибших были боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в РФ). 

"Сто украинских военных взяты в плен, 170 уничтожены в ходе боев за Волчанск с 10 мая",- говорится в сообщении. Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли авиационные удары, в результате которых было уничтожено три танка и семь бронеавтомобилей ВСУ. Кроме того, украинский истребитель Су-27 был сбит зенитчиками из Самары.

В настоящее время российские военные заявили о начале операции по зачистке села Терновая. Отмечается, что линия фронта была сдвинута почти на 10 километров от границы с РФ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. 

Ранее telegram-канал Shot сообщил, что российская армия вошла в город Волчанск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что особое внимание ВСУ направлено на Харьковскую область. По его словам, самая тяжелая ситуация на окраинах города Волчанска.

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В ходе боевых действий за Волчанск (Харьковская область) с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен, а 170 солдат погибли. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Среди погибших были боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в РФ).  "Сто украинских военных взяты в плен, 170 уничтожены в ходе боев за Волчанск с 10 мая",- говорится в сообщении. Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли авиационные удары, в результате которых было уничтожено три танка и семь бронеавтомобилей ВСУ. Кроме того, украинский истребитель Су-27 был сбит зенитчиками из Самары. В настоящее время российские военные заявили о начале операции по зачистке села Терновая. Отмечается, что линия фронта была сдвинута почти на 10 километров от границы с РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.  Ранее telegram-канал Shot сообщил, что российская армия вошла в город Волчанск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что особое внимание ВСУ направлено на Харьковскую область. По его словам, самая тяжелая ситуация на окраинах города Волчанска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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