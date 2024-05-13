Вдова актера Жарикова раскрыла обстоятельства его смерти

Вдова Жарикова: актер незадолго до смерти перенес инсульт
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За два месяца до смерти Владимир Жариков перенес инсульт, заявила его вдова Таифа Фото:

Известный актер и каскадер Владимир Жариков ушел из жизни, не справившись с последствиями инсульта. Об этом сообщила его вдова Таифа.

«Он перенес инсульт два месяца назад, после чего был помещен в реанимацию. Владимир пришел в сознание, но так и остался в стационаре. Мы наблюдали, как его состояние ухудшалось каждый день, пока инсульт не привел к его смерти», — рассказала Таифа в интервью ИА «Регнум».

Владимир Жариков, находясь в больнице, начал работу над книгой о своей жизни, но, к сожалению, не смог завершить ее. Актер скончался 10 мая. Он был удостоен звания почетного кинематографиста России и имел степень кандидата философских наук. Жариков известен своей работой в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века», а также более чем 80 другими актерскими работами в кино.

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Известный актер и каскадер Владимир Жариков ушел из жизни, не справившись с последствиями инсульта. Об этом сообщила его вдова Таифа. «Он перенес инсульт два месяца назад, после чего был помещен в реанимацию. Владимир пришел в сознание, но так и остался в стационаре. Мы наблюдали, как его состояние ухудшалось каждый день, пока инсульт не привел к его смерти», — рассказала Таифа в интервью ИА «Регнум». Владимир Жариков, находясь в больнице, начал работу над книгой о своей жизни, но, к сожалению, не смог завершить ее. Актер скончался 10 мая. Он был удостоен звания почетного кинематографиста России и имел степень кандидата философских наук. Жариков известен своей работой в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века», а также более чем 80 другими актерскими работами в кино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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