Вдова актера Жарикова раскрыла обстоятельства его смерти

Вдова Жарикова: актер незадолго до смерти перенес инсульт

13 мая 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

За два месяца до смерти Владимир Жариков перенес инсульт, заявила его вдова Таифа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известный актер и каскадер Владимир Жариков ушел из жизни, не справившись с последствиями инсульта. Об этом сообщила его вдова Таифа. «Он перенес инсульт два месяца назад, после чего был помещен в реанимацию. Владимир пришел в сознание, но так и остался в стационаре. Мы наблюдали, как его состояние ухудшалось каждый день, пока инсульт не привел к его смерти», — рассказала Таифа в интервью ИА «Регнум». Владимир Жариков, находясь в больнице, начал работу над книгой о своей жизни, но, к сожалению, не смог завершить ее. Актер скончался 10 мая. Он был удостоен звания почетного кинематографиста России и имел степень кандидата философских наук. Жариков известен своей работой в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века», а также более чем 80 другими актерскими работами в кино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный актер и каскадер Владимир Жариков ушел из жизни, не справившись с последствиями инсульта. Об этом сообщила его вдова Таифа. «Он перенес инсульт два месяца назад, после чего был помещен в реанимацию. Владимир пришел в сознание, но так и остался в стационаре. Мы наблюдали, как его состояние ухудшалось каждый день, пока инсульт не привел к его смерти», — рассказала Таифа в интервью ИА «Регнум». Владимир Жариков, находясь в больнице, начал работу над книгой о своей жизни, но, к сожалению, не смог завершить ее. Актер скончался 10 мая. Он был удостоен звания почетного кинематографиста России и имел степень кандидата философских наук. Жариков известен своей работой в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века», а также более чем 80 другими актерскими работами в кино.