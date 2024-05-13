Вдова актера Жарикова раскрыла обстоятельства его смерти

Известный актер и каскадер Владимир Жариков ушел из жизни, не справившись с последствиями инсульта. Об этом сообщила его вдова Таифа.
«Он перенес инсульт два месяца назад, после чего был помещен в реанимацию. Владимир пришел в сознание, но так и остался в стационаре. Мы наблюдали, как его состояние ухудшалось каждый день, пока инсульт не привел к его смерти», — рассказала Таифа в интервью ИА «Регнум».
Владимир Жариков, находясь в больнице, начал работу над книгой о своей жизни, но, к сожалению, не смог завершить ее. Актер скончался 10 мая. Он был удостоен звания почетного кинематографиста России и имел степень кандидата философских наук. Жариков известен своей работой в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века», а также более чем 80 другими актерскими работами в кино.
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