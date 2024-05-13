США выделят новую помощь Украине на фоне проблем в Харьковской области

14 мая 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

В США отмечают, что Украине не стоит надеяться не еженедельные поставки Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон собирается в ближайшие дни объявить о выделении нового пакета военной помощи для киевской власти. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Это происходит на фоне ожесточенных боев за Харьковскую область. «У нас на очереди еще один пакет помощи, прямо в ближайшие дни, поскольку мы активно пытаемся ускорить темпы поставок (военной помощи Украине — прим. URA.RU)», — сказал Джейк Салливан в рамках регулярного брифинга для журналистов. Видео выложено на канале Белого дома в Youtube. Салливан добавил, что Украине не стоит ожидать еженедельных траншей. Пристальное внимание украинской армии сейчас нацелено на Харьковскую область. По словам президента Украины Владимира Зеленского, «самая тяжелая ситуация» наблюдается на окраинах города Волчанска. В области проводят спешную эвакуацию населения, передает «Национальная служба новостей». Ожесточенные бои идут рядом с селами, ранее входившими в так называемую «серую зону», пишет телеканал «360» . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон собирается в ближайшие дни объявить о выделении нового пакета военной помощи для киевской власти. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Это происходит на фоне ожесточенных боев за Харьковскую область. «У нас на очереди еще один пакет помощи, прямо в ближайшие дни, поскольку мы активно пытаемся ускорить темпы поставок (военной помощи Украине — прим. URA.RU)», — сказал Джейк Салливан в рамках регулярного брифинга для журналистов. Видео выложено на канале Белого дома в Youtube. Салливан добавил, что Украине не стоит ожидать еженедельных траншей. Пристальное внимание украинской армии сейчас нацелено на Харьковскую область. По словам президента Украины Владимира Зеленского, «самая тяжелая ситуация» наблюдается на окраинах города Волчанска. В области проводят спешную эвакуацию населения, передает «Национальная служба новостей». Ожесточенные бои идут рядом с селами, ранее входившими в так называемую «серую зону», пишет телеканал «360».