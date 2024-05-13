США раскрыли, когда передадут оружие Украине после проблем ВСУ под Харьковом

Белый дом: Украина получит оружие от США на этой неделе

ВСУ получат оружие от США в начале этой недели, заявил Джейк Салливан Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На этой неделе Украина получит лишь часть военной помощи из последнего пакета, предоставленного Соединенными Штатами, оставшееся вооружение еще в пути. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о проблемах ВСУ в Харьковской области.

«Президент Байден в пятницу одобрил новый пакет помощи, и некоторое из военного оборудования из этого пакета будет доставлено на передовую уже на этой неделе», — проинформировал Салливан. Слова Салливана прозвучали в ходе брифинга, транслировавшегося на официальном сайте Белого дома.

Ранее Зеленский заявил о проблемах ВСУ в Харьковской области. В частности проблемная ситуация у ВСУ была в районе города Волчанск.