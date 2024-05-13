Премьер Финляндии заявил о критической ситуации на Украине

На Украине сейчас критическая ситуация, поэтому необходимо усилить поставки военной помощи. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
«Ситуация на Украине критическая. … Нам нужно действовать сейчас же», — сказал Орпо на совместной пресс-конференции премьер-министров.
Сейчас общая сумма, затраченная на военную помощь Украине Финляндией, составляет около 2 миллиардов евро. Страна уже согласовала выделение нового 24-пакета, заявил премьер-министр, однако не уточнил, что в него войдет.
Ранее URA.RU писало, что в Минобороны и парламентском комитете по обороне Финляндии заявили, что их оружие может использоваться Украиной для атак по внутренним объектам РФ. Финские власти не вводили ограничений на географию использования оружия.
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