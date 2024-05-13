Премьер Финляндии заявил о критической ситуации на Украине

14 мая 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Финляндии Орпо, заявил, что военную помощь Украине необходимо усилить Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ На Украине сейчас критическая ситуация, поэтому необходимо усилить поставки военной помощи. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. «Ситуация на Украине критическая. … Нам нужно действовать сейчас же», — сказал Орпо на совместной пресс-конференции премьер-министров. Сейчас общая сумма, затраченная на военную помощь Украине Финляндией, составляет около 2 миллиардов евро. Страна уже согласовала выделение нового 24-пакета, заявил премьер-министр, однако не уточнил, что в него войдет. Ранее URA.RU писало, что в Минобороны и парламентском комитете по обороне Финляндии заявили, что их оружие может использоваться Украиной для атак по внутренним объектам РФ. Финские власти не вводили ограничений на географию использования оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине сейчас критическая ситуация, поэтому необходимо усилить поставки военной помощи. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. «Ситуация на Украине критическая. … Нам нужно действовать сейчас же», — сказал Орпо на совместной пресс-конференции премьер-министров. Сейчас общая сумма, затраченная на военную помощь Украине Финляндией, составляет около 2 миллиардов евро. Страна уже согласовала выделение нового 24-пакета, заявил премьер-министр, однако не уточнил, что в него войдет. Ранее URA.RU писало, что в Минобороны и парламентском комитете по обороне Финляндии заявили, что их оружие может использоваться Украиной для атак по внутренним объектам РФ. Финские власти не вводили ограничений на географию использования оружия.