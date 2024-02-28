Финляндия не запрещает Украине бить по объектам внутри России из своего оружия

28 февраля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Украина может использовать финское оружие для ударов по Россию, пишет Yle Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина имеет право применять вооружение, полученное от Финляндии, против объектов внутри России. Об этом рассказали источники в Минобороны и парламентском комитете по обороне Финляндии. «Вооружение передаваемое Финляндией Украине может использоваться по объектам в России», — говорится в материале издания Yle со ссылкой на источники. Там подчеркнули, что финские власти не вводили ограничений на географию использования оружия, поставляемого Киеву в рамках пакетов военной помощи. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Эстония поддерживает право ВСУ наносить удары по России с использованием западного вооружения. США, в свою очередь, также разрешили украинской армии самостоятельно выбирать дальность ударов с помощью систем залпового огня HIMARS, что может привести к атакам на российскую территорию.

Украина имеет право применять вооружение, полученное от Финляндии, против объектов внутри России. Об этом рассказали источники в Минобороны и парламентском комитете по обороне Финляндии. «Вооружение передаваемое Финляндией Украине может использоваться по объектам в России», — говорится в материале издания Yle со ссылкой на источники. Там подчеркнули, что финские власти не вводили ограничений на географию использования оружия, поставляемого Киеву в рамках пакетов военной помощи. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Эстония поддерживает право ВСУ наносить удары по России с использованием западного вооружения. США, в свою очередь, также разрешили украинской армии самостоятельно выбирать дальность ударов с помощью систем залпового огня HIMARS, что может привести к атакам на российскую территорию.