Финляндия не запрещает Украине бить по объектам внутри России из своего оружия

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
Украина может использовать финское оружие для ударов по Россию, пишет Yle Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина имеет право применять вооружение, полученное от Финляндии, против объектов внутри России. Об этом рассказали источники в Минобороны и парламентском комитете по обороне Финляндии.

«Вооружение передаваемое Финляндией Украине может использоваться по объектам в России», — говорится в материале издания Yle со ссылкой на источники. Там подчеркнули, что финские власти не вводили ограничений на географию использования оружия, поставляемого Киеву в рамках пакетов военной помощи.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Эстония поддерживает право ВСУ наносить удары по России с использованием западного вооружения. США, в свою очередь, также разрешили украинской армии самостоятельно выбирать дальность ударов с помощью систем залпового огня HIMARS, что может привести к атакам на российскую территорию.

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Украина имеет право применять вооружение, полученное от Финляндии, против объектов внутри России. Об этом рассказали источники в Минобороны и парламентском комитете по обороне Финляндии. «Вооружение передаваемое Финляндией Украине может использоваться по объектам в России», — говорится в материале издания Yle со ссылкой на источники. Там подчеркнули, что финские власти не вводили ограничений на географию использования оружия, поставляемого Киеву в рамках пакетов военной помощи. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Эстония поддерживает право ВСУ наносить удары по России с использованием западного вооружения. США, в свою очередь, также разрешили украинской армии самостоятельно выбирать дальность ударов с помощью систем залпового огня HIMARS, что может привести к атакам на российскую территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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