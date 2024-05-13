13 мая 2024

США пригрозили санкциями Грузии из-за закона об иноагентах

© Служба новостей «URA.RU»
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По Грузии прокатилась волна массовых протестов из-за нового закона
По Грузии прокатилась волна массовых протестов из-за нового закона Фото:

Группа Палаты представителей Конгресса США выступает за пересмотр политики Вашингтона в отношении Тбилиси и введения санкций за принятие в Грузии закона об иноагентах. Об этом говорится в письме, которое 29 американских законодателей направили премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.

«Если этот вредоносный законопроект (об иноагентах — прим. URA.RU) не будет отозван, мы присоединимся к коллегам в Сенате в призывах к фундаментальному изменению политики США в отношении Грузии. Будут пересмотрены вопросы финансовой помощи, расширены запреты Вашингтоном на выдачу виз и введены финансовые санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии», — указано в документе, с которым ознакомились журналисты ТАСС.

Принятие нового закона вызвало волну протестов среди населения Грузии. По данным МВД Тбилиси, правоохранители задержала на протестах в городе порядка 20 человек. Среди них — гражданин РФ и два американца. Инициатива об иноагентсах была принята в третьем и окончательном чтении на фоне массового недовольства, отмечает телеканал «360».

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Группа Палаты представителей Конгресса США выступает за пересмотр политики Вашингтона в отношении Тбилиси и введения санкций за принятие в Грузии закона об иноагентах. Об этом говорится в письме, которое 29 американских законодателей направили премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе. «Если этот вредоносный законопроект (об иноагентах — прим. URA.RU) не будет отозван, мы присоединимся к коллегам в Сенате в призывах к фундаментальному изменению политики США в отношении Грузии. Будут пересмотрены вопросы финансовой помощи, расширены запреты Вашингтоном на выдачу виз и введены финансовые санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии», — указано в документе, с которым ознакомились журналисты ТАСС. Принятие нового закона вызвало волну протестов среди населения Грузии. По данным МВД Тбилиси, правоохранители задержала на протестах в городе порядка 20 человек. Среди них — гражданин РФ и два американца. Инициатива об иноагентсах была принята в третьем и окончательном чтении на фоне массового недовольства, отмечает телеканал «360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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