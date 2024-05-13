В Шадринске начал работать кабинет врача-педиатра в филиале детской поликлиники

14 мая 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Записать малыша на прием можно по телефону, через портал Госуслуг или на сайте «Поликлиника45» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске (Курганская область) с 13 мая запустили в работу кабинет врача-педиатра в филиале детской поликлиники. Об этом сообщил telegram-канал «Шадринск». «В Шадринске с 13 мая вновь начал работать кабинет врача педиатра в филиале детской поликлиники по улице Автомобилистов, 68. Часы приема: с 08:30 до 12:00 и с 12:30 до 15:30», — написано в мессенджере. В марте в Курганской области открыли два новых медицинских пункта. Они размещены в селах Камыши и Пушкино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске (Курганская область) с 13 мая запустили в работу кабинет врача-педиатра в филиале детской поликлиники. Об этом сообщил telegram-канал «Шадринск». «В Шадринске с 13 мая вновь начал работать кабинет врача педиатра в филиале детской поликлиники по улице Автомобилистов, 68. Часы приема: с 08:30 до 12:00 и с 12:30 до 15:30», — написано в мессенджере. В марте в Курганской области открыли два новых медицинских пункта. Они размещены в селах Камыши и Пушкино.