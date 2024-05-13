В Шадринске начал работать кабинет врача-педиатра в филиале детской поликлиники

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В Шадринске (Курганская область) с 13 мая запустили в работу кабинет врача-педиатра в филиале детской поликлиники. Об этом сообщил telegram-канал «Шадринск».
«В Шадринске с 13 мая вновь начал работать кабинет врача педиатра в филиале детской поликлиники по улице Автомобилистов, 68. Часы приема: с 08:30 до 12:00 и с 12:30 до 15:30», — написано в мессенджере.
В марте в Курганской области открыли два новых медицинских пункта. Они размещены в селах Камыши и Пушкино.
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