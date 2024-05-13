13 мая 2024

В Шадринске начал работать кабинет врача-педиатра в филиале детской поликлиники

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Записать малыша на прием можно по телефону, через портал Госуслуг или на сайте «Поликлиника45» Фото:

В Шадринске (Курганская область) с 13 мая запустили в работу кабинет врача-педиатра в филиале детской поликлиники. Об этом сообщил telegram-канал «Шадринск».

«В Шадринске с 13 мая вновь начал работать кабинет врача педиатра в филиале детской поликлиники по улице Автомобилистов, 68. Часы приема: с 08:30 до 12:00 и с 12:30 до 15:30», — написано в мессенджере.

В марте в Курганской области открыли два новых медицинских пункта. Они размещены в селах Камыши и Пушкино.

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В Шадринске (Курганская область) с 13 мая запустили в работу кабинет врача-педиатра в филиале детской поликлиники. Об этом сообщил telegram-канал «Шадринск». «В Шадринске с 13 мая вновь начал работать кабинет врача педиатра в филиале детской поликлиники по улице Автомобилистов, 68. Часы приема: с 08:30 до 12:00 и с 12:30 до 15:30», — написано в мессенджере. В марте в Курганской области открыли два новых медицинских пункта. Они размещены в селах Камыши и Пушкино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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