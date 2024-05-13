13 мая 2024

В России хотят ужесточить наказание за вовлечение детей в преступность

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, парень, подросток, преступность, один в переулке
В правительстве РФ поддержали поправки в УК, касающиеся подростков Фото:

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев вышел с инициативой ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Законопроект в правительстве поддержали с учетом некоторых поправок.

«Статьи УК РФ 150 и 151 могут дополнить новыми квалифицирующими признаками. В обеих статьях Василий Пискарев предложил прописать условие о совершении преступлений в интернете. Кроме того, корректировки касаются случаев, когда вовлечены были два или более несовершеннолетних», — пишут «Ведомости»

Издание уточняет, что ужесточить наказание предлагается и в случае, если в противозаконные действия будет вовлечен подросток до 14 лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности документ поддержала с некоторыми поправками.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать линию на системную профилактику преступлений среди подростков. Глава государства также подчеркнул, что уровень преступности среди малолетних граждан в России снижается.

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Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев вышел с инициативой ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Законопроект в правительстве поддержали с учетом некоторых поправок. «Статьи УК РФ 150 и 151 могут дополнить новыми квалифицирующими признаками. В обеих статьях Василий Пискарев предложил прописать условие о совершении преступлений в интернете. Кроме того, корректировки касаются случаев, когда вовлечены были два или более несовершеннолетних», — пишут «Ведомости» Издание уточняет, что ужесточить наказание предлагается и в случае, если в противозаконные действия будет вовлечен подросток до 14 лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности документ поддержала с некоторыми поправками. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать линию на системную профилактику преступлений среди подростков. Глава государства также подчеркнул, что уровень преступности среди малолетних граждан в России снижается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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