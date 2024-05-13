В России хотят ужесточить наказание за вовлечение детей в преступность

14 мая 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

В правительстве РФ поддержали поправки в УК, касающиеся подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев вышел с инициативой ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Законопроект в правительстве поддержали с учетом некоторых поправок. «Статьи УК РФ 150 и 151 могут дополнить новыми квалифицирующими признаками. В обеих статьях Василий Пискарев предложил прописать условие о совершении преступлений в интернете. Кроме того, корректировки касаются случаев, когда вовлечены были два или более несовершеннолетних», — пишут «Ведомости» Издание уточняет, что ужесточить наказание предлагается и в случае, если в противозаконные действия будет вовлечен подросток до 14 лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности документ поддержала с некоторыми поправками. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать линию на системную профилактику преступлений среди подростков. Глава государства также подчеркнул, что уровень преступности среди малолетних граждан в России снижается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев вышел с инициативой ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Законопроект в правительстве поддержали с учетом некоторых поправок. «Статьи УК РФ 150 и 151 могут дополнить новыми квалифицирующими признаками. В обеих статьях Василий Пискарев предложил прописать условие о совершении преступлений в интернете. Кроме того, корректировки касаются случаев, когда вовлечены были два или более несовершеннолетних», — пишут «Ведомости» Издание уточняет, что ужесточить наказание предлагается и в случае, если в противозаконные действия будет вовлечен подросток до 14 лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности документ поддержала с некоторыми поправками. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать линию на системную профилактику преступлений среди подростков. Глава государства также подчеркнул, что уровень преступности среди малолетних граждан в России снижается.