В России хотят ужесточить наказание за вовлечение детей в преступность

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев вышел с инициативой ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Законопроект в правительстве поддержали с учетом некоторых поправок.
«Статьи УК РФ 150 и 151 могут дополнить новыми квалифицирующими признаками. В обеих статьях Василий Пискарев предложил прописать условие о совершении преступлений в интернете. Кроме того, корректировки касаются случаев, когда вовлечены были два или более несовершеннолетних», — пишут «Ведомости»
Издание уточняет, что ужесточить наказание предлагается и в случае, если в противозаконные действия будет вовлечен подросток до 14 лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности документ поддержала с некоторыми поправками.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать линию на системную профилактику преступлений среди подростков. Глава государства также подчеркнул, что уровень преступности среди малолетних граждан в России снижается.
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