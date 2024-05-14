Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег для ВСУ

Студент обучался на факультете фундаментальной медицины МГУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студент из Украины, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был отчислен после ареста за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе факультета.

«Академическая успеваемость Гулько С. В. была удовлетворительной. В связи с выявленными нарушениями и назначенными административными наказаниями было принято решение об отчислении», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Пресс-служба уточнила, что Гулько учился на платной основе как иностранный студент. В университете он не демонстрировал свои политические взгляды. 26 апреля студента арестовали на 12 суток за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства согласно статье 20.3.1 КоАП, а также сообщили о необходимости покинуть Россию.