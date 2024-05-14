Суд в Москве арестовал обругавшего полицейских гражданина США

Американца арестовали на 10 суток Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве был арестован на 10 суток гражданина США Анжело Джозеф Таларико Четвертый. В решении горсуда по апелляции указано, что причиной послужила нецензурная ругань в адрес полицейских.

«Гражданин США привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти. Таларико Четвертому назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток», — на судебные материалы ссылается ТАСС. В документах указано, что американец не согласился с решением суда и попытался его. Суд наказание менять не стал.

При этом русским языком гражданин США не владеет. Во время слушания ему был предоставлен переводчик.

По данным «Коммерсанта», вечером 27 апреля в квартиру супруги американца на Ленинском проспекте приехали оперативники, которые хотели провести обыск в рамках уголовного дела о краже биткойнов. Таларико Четвертый обругал правоохранителей на английском языке. Позже нарушителя арестовали.

В феврале население США призвали не посещать территорию РФ из-за якобы «угрозы задержания». С таким заявлением выступал глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.