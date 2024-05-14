Суд в Москве арестовал обругавшего полицейских гражданина США

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Американца арестовали на 10 суток
Американца арестовали на 10 суток Фото:

В Москве был арестован на 10 суток гражданина США Анжело Джозеф Таларико Четвертый. В решении горсуда по апелляции указано, что причиной послужила нецензурная ругань в адрес полицейских.

«Гражданин США привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти. Таларико Четвертому назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток», — на судебные материалы ссылается ТАСС. В документах указано, что американец не согласился с решением суда и попытался его. Суд наказание менять не стал.

При этом русским языком гражданин США не владеет. Во время слушания ему был предоставлен переводчик.

По данным «Коммерсанта», вечером 27 апреля в квартиру супруги американца на Ленинском проспекте приехали оперативники, которые хотели провести обыск в рамках уголовного дела о краже биткойнов. Таларико Четвертый обругал правоохранителей на английском языке. Позже нарушителя арестовали.

В феврале население США призвали не посещать территорию РФ из-за якобы «угрозы задержания». С таким заявлением выступал глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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В Москве был арестован на 10 суток гражданина США Анжело Джозеф Таларико Четвертый. В решении горсуда по апелляции указано, что причиной послужила нецензурная ругань в адрес полицейских. «Гражданин США привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти. Таларико Четвертому назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток», — на судебные материалы ссылается ТАСС. В документах указано, что американец не согласился с решением суда и попытался его. Суд наказание менять не стал. При этом русским языком гражданин США не владеет. Во время слушания ему был предоставлен переводчик. По данным «Коммерсанта», вечером 27 апреля в квартиру супруги американца на Ленинском проспекте приехали оперативники, которые хотели провести обыск в рамках уголовного дела о краже биткойнов. Таларико Четвертый обругал правоохранителей на английском языке. Позже нарушителя арестовали. В феврале население США призвали не посещать территорию РФ из-за якобы «угрозы задержания». С таким заявлением выступал глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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