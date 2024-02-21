21 февраля 2024

Госдеп призвал американцев не ездить в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша, флаг америки
У США нет регулярного контакта с Россией, отметил Миллер Фото:

Граждан США призвали не посещать территорию России из-за якобы «угрозы задержания». С таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию по какой бы то ни было причине, потому что он подвергается риску задержания», — сказал Миллер в ходе онлайн-брифинга для журналистов, пишет ТАСС. Он отметил, что Вашингтон продолжается добиваться консульского доступа к американцам, задержанным в РФ.

По его словам, у Штатов нет регулярных контактов с российскими властями. «Но наше посольство продолжает на регулярной основе поднимать этот вопрос», — подытожил представитель Госдепа.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали жительницу Лос-Анджелеса за пособничество Вооруженным силам Украины. У женщины двойное гражданство. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. В Белом доме заявили, что знают о ситуации и пытаются найти контакт с задержанной.

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Граждан США призвали не посещать территорию России из-за якобы «угрозы задержания». С таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию по какой бы то ни было причине, потому что он подвергается риску задержания», — сказал Миллер в ходе онлайн-брифинга для журналистов, пишет ТАСС. Он отметил, что Вашингтон продолжается добиваться консульского доступа к американцам, задержанным в РФ. По его словам, у Штатов нет регулярных контактов с российскими властями. «Но наше посольство продолжает на регулярной основе поднимать этот вопрос», — подытожил представитель Госдепа. Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали жительницу Лос-Анджелеса за пособничество Вооруженным силам Украины. У женщины двойное гражданство. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. В Белом доме заявили, что знают о ситуации и пытаются найти контакт с задержанной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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