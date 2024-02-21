Госдеп призвал американцев не ездить в Россию

Граждан США призвали не посещать территорию России из-за якобы «угрозы задержания». С таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию по какой бы то ни было причине, потому что он подвергается риску задержания», — сказал Миллер в ходе онлайн-брифинга для журналистов, пишет ТАСС. Он отметил, что Вашингтон продолжается добиваться консульского доступа к американцам, задержанным в РФ.
По его словам, у Штатов нет регулярных контактов с российскими властями. «Но наше посольство продолжает на регулярной основе поднимать этот вопрос», — подытожил представитель Госдепа.
Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали жительницу Лос-Анджелеса за пособничество Вооруженным силам Украины. У женщины двойное гражданство. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. В Белом доме заявили, что знают о ситуации и пытаются найти контакт с задержанной.
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